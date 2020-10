Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

¡ESO!…-YA ES OFICIAL desde la capital sonorense la candidatura de Ricardo Bours Castelo por Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora…- En esta reunión, estuvo presente el presidente de este partido Dante Delgado, quien en su discurso, ratificó todo el apoyo incondicional de María Dolores del Rio y Carlos León, para lograr el triunfo electoral de este 2021 en favor del candidato oficial…- COMO todos sabemos, el contador tiene bastante experiencia política y conoce las necesidades por las que atraviesan cada uno de los sonorenses, y por ello, saldrá a recorrer cada rincón del estado para solicitar el voto ciudadano…- EN HORA BUENA Y SUERTE EN ESTA CONTIENDA……….- HOY me siento satisfecho y orgulloso por el reconocimiento periodístico que me hizo CLUB PRIMERA PLANA a través de su presidente Lic. José Luis Uribe Ortega por mis 35 años de trayectoria en la PRENSA…- FUIMOS dos galardonados de Ciudad Obregón. Lupita Humildad y un servidor Eduardo Flores López, otorgándonos nuestra PLACA DE RECONOCIMIENTO, donde hace constar nuestra trayectoria periodística en Sonora y nuestro bello Cajeme…….- LAS TRADICIONES NO SE OLVIDAN, y por ello, EL GOBIERNO MUNICIPAL de Cajeme, invita al festival digital de la calaca 2020, en el cual, se incluyen concursos de altares y tapancos, catrinas, calaveras literarias, noche embrujada, relato de leyendas, cápsulas informativas, manualidades, teatro y cine al aire libre…- Este se llevará a cabo del 15 de octubre al 2 de noviembre mediante transmisión en redes sociales y algunos escenarios de la localidad…- Para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, es muy importante fomentar y mantener las expresiones culturales propias de la tradición mexicana, como es el caso del día de los fieles difuntos, por lo que invitó a las familias cajemenses a unirse a estas festividades desde la comodidad de sus hogares, a través de la página de Facebook Cultura Municipal Cajeme…- HAY QUE ESTAR MUY PENDIENTES DE NUESTRA CULTURA TRADICIONAL……………..- INICIA DEPURACION La administración del personal municipal de Cajeme, en un proceso administrativo encaminado a un mejor aprovechamiento y conservación del esfuerzo, experiencias, salud, conocimientos y habilidades del personal que labora al servicio del ayuntamiento, de acuerdo a reglas, sistemas, procedimientos, hábitos y costumbres. ESTE saneamiento, no es nada nuevo, lo han aplicado todas las administraciones pasadas, para con ello, aprovechar mejor los recursos al final de las administraciones públicas……..- INTERESANTE RESOLUCION…- Un juez federal concluyó que es inconstitucional el acuerdo que en mayo pasado emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador para facultar a las fuerzas armadas a intervenir, durante los próximo cinco años, en acciones de seguridad pública que van desde hacer detenciones por cuenta propia, hasta participar en operativos para “reestablecer el orden” o supervisar cruces migratorios…- Esta resolución del juez Martín Adolfo Santos Pérez dio pie a la concesión de un amparo promovido por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)…- ¿Y qué pasará ahora?…- Pues puede ser apelada por el Gobierno Federal, ya que solo puede beneficia a la organización que lo promovió….- VEREMOS QUE PASARA………- La gente decide si se arriesga, pero yo no iría al estadio…- ESTA muy riesgoso ir a la inauguración del béisbol de los Yaquis de Obregón, con la pandemia de covid-19 en incremento de contagios y de muertes por todo el territorio mexicano, pero, pese a que se implementarán estrictas medidas de seguridad por parte de Protección Civil de Cajeme en la entrada al estadio y al interior, esto no garantiza que no se contamine y muera a los pocos días…- SI ESTAN PROHIBIDAS las fiestas casera, la apertura de antros, cantinas y otros lugares, ¿cómo es que el EQUIPO DE LOS YAQUIS, convenció a nuestras autoridades de iniciar la temporada con 50% de asistencia al estadio?…- PARA MI!, esto es un crimen…- “Nuestra obligación como autoridades de salud es tomar todas las medidas pertinentes de prevención, pero el riesgo aun con todas las medidas existe”. Dice salud estatal…- COMO DICE EL DICHO…- Cada quien muere como mejor le parece!………..- NO HAY RESPETO A LA VIDA HUMANA…………..- HABRA firmas de varios regidores de Cajeme, en esta próxima semana, para solicitar la renuncia de un asistente de regidor, ya que lo catalogan como grosero, prepotente, arbitrario, intolerante, entre otros calificativos que se le suman, lo cual, es denigrante en la vida para un ser humano…- LA REGIDORA CARMINA ISLAS, es quien anda solicitando las firmas de sus compañeros, para presentarlas ante la instancia correspondiente, para que se tomen cartas en el asunto…- EL REGIDOR PROPIETARIO, dirá que es guerra sucia contra su persona… YA VERAN…………..- TODOS QUEREMOS QUE AMLO acabe con la corrupción…- «Voté por él (López Obrador) para que acabe con la corrupción, no para que la mantenga», dijo Teresa Molina, una asistente de 41 años que trabaja en un consultorio médico en la capital. «Es indignante que hasta ahora no haya hecho mucho», añadió…- DICEN QUE TODO A SU TIEMPO………- Y AL DIPUTADO DEL PRI ARMANDO ALCALA, lo sigo esperando con su derecho a réplica para que aclare las supuestas demandas en su contra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del sur de Sonora. SON 46 demandas de trabajadores que estuvieron al servicio de sus empresas. Los despidió y no quiere cumplir con su obligación patronal ante esta dependencia, que dice velar por los intereses de los trabajadores que son despedidos injustificadamente…- ES UN PROTEGIDO de Horacio Valenzuela el diputado en mención….- TODO TIENE UN LIMITE……..-

