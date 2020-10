¡El fuego amigo le tunde a Durazo, sus enemigos Ana Gabriela, Petra Santos, Alejandro Esquer, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, entre otros que se dicen amigos!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la verdad que en política todo se puede esperar cuando los intereses de quien se dice tu amigo o quien conforma el gabinete juntos en el mismo barco político a veces esos son los peores y los que al parecer le están haciendo la vida de cuadritos al político sonorense para ponerle todas las trabas posibles para que no llegue fuerte y bien posicionado a la gubernatura de Sonora en el 2021.

Se dice de muy buena fuente que el hecho de haber mandado ya como candidata oficial del PT a Ana Gabriela Guevara es para minimizarle muchísimos votos a Durazo y lo mas raro de todo es que son del mismo establo político, se supone que AMLO manda a los dos ¿Entonces como esta el asunto es o no es Durazo el hijo predilecto de AMLO eh ahí la gran incógnita?, por otro lado la aguerrida sonorense la san luisina Doña Petra Santos dice que ella buscara la candidatura por MORENA porque ella trae luz verde de México y que según sus padrinos políticos allá en la capital del país Durazo a caído mucho ya de la gracia de AMLO y que por eso le dieron luz verde a Petra Santos para que le haga la vida imposible a Durazo en Sonora con la candidatura y de llegar a la campaña lo critique lo haga ver mal.

Se dice insistentemente que el poderoso poder tras el trono de la presidencia de la república Don Marcelo Ebrard no quiere por ningún motivo que Durazo gane la gubernatura de Sonora porque de llegar seria un serio contrincante para él en la próxima candidatura a la presidencia de la república, donde Marcelo Ebrard sin duda la quiere y no quiere estorbos llegados los tiempos.

Porque mucha gente jura y perjura que si Durazo llega a la gubernatura de Sonora en el 2021 sin duda querrá ser candidato también a la presidencia de república llegados los tiempos en el 2024 entonces ahí esta el meollo del asunto, y en la misma posición dicen esta la jefa de gobierno Doña Claudia Sheinbaum que también quiere en el 2024 ser candidata a la presidencia de la república y tiene mucha lógica que por ser la exnuera de AMLO pueda llegar fácilmente y también ella Doña Claudia no quiere que Durazo llegue a la gubernatura de Sonora por el mismo motivo que Marcelo Ebrard.

Y así dicen son muchos los morenistas que no quieren a Durazo y no pierden el tiempo para grillarlo por debajo y por encima de cuerda, EL FUEGO AMIGO A TODO LO QUE DA EN CONTRA DE DURAZO, dicen que hasta el secretario particular de AMLO Don Alejandro Esquer Verdugo cajemense de hueso colorado del famoso Plano Oriente de Cajeme también no tiene muchas ganas de que Durazo llegue a la gubernatura de Sonora, porque el también la quiere, acuérdense que eran el uno-dos él y Durazo.

Dicen que hasta la secretaria de gobernación Doña Olga Sanchez Cordero no quiere a Durazo porque dicen los que saben mas de esto Durazo siempre la opaco y le quitaba mucho los reflectores ante AMLO y por eso Durazo dicen no las trae todas consigo para la gubernatura de Sonora, bueno eso dicen las gentes cercanas a la oficina mas refrigerada y bonita del Palacio Nacional, esperemos y veamos pronto que pasa en Sonora políticamente hablando, y si no al tiempo amigos lectores.