Tribunal Electoral le da ‘vida’ a Fuerza Social por México de Pedro Haces

Algunos magistrados consideraron que no había razón para negarle el registro.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió este miércoles la posibilidad para que Fuerza Social por México obtenga registro como partido político.

Revocó el acuerdo INE/CG275/2020 del Instituto Nacional Electoral (INE), de 4 de septiembre pasado, mediante el cual se le negó el registro a la organización líder obrero Pedro Haces Barba.

Por unanimidad de la Sala Superior, el TEPJF ordenó al INE que contemple para el cumplimento de los requisitos solicitados para la constitución del partido, cinco asambleas anuladas y contabilice las firmas captadas en dichos eventos.

Dijo que si con ello, a la organización le alcanza para obtener el registro, se deben realizar las acciones necesarias para garantizar el registro y que el nuevo partido pueda participar en la elección de 2021.

La decisión se tomó al resolver el expediente SUP-JDC-2512/2020, cuyo proyecto de sentencia estuvo a cargo del magistrado presidente del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

En septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó otorgar registro como partido a Fuerza Social por México, de Pedro Haces, por la presunta intervención de organizaciones sindicales, entrega de dádivas y aportaciones de entes no identificados.

«La organización cumplió con la entrega de comprobantes y aquellos requisitos que son exigidos en la materia y reglamentación de fiscalización», dijo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sobre la presunta intervención de la CATEM, el magistrado José Luis Vargas señaló que «es evidente que no existe ningún indicio que haya una logística, organización o acarreo de militantes o sindicalizados para llegar a dichas asambleas».

«¿Esto es coincidencia o no es coincidencia? Eso no lo podremos saber pero lo que sí es que puede resultar natural es que habiendo una persona involucrada en dicho movimiento invite a otra de su mismo grupo y por eso da la casualidad de que hay unos cuantos que pertenecen a la CATEM», agregó.

Por otra parte, en cuanto a la supuesta entrega de dádivas y aportaciones de entes no identificados, Vargas indicó que el INE debió de recabar más elementos de convicción para corroborar que no era posible identificar el origen de las aportaciones.

En tanto, los magistrados ratificaron la negativa de registro a la organización a la organización Súmate a Notros y a Grupo Social Promotor.