En noviembre México aplicaría pruebas rápidas para Covid: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario detalló que las pruebas, donadas por la OPS, podrían empezar a ser aplicadas en todo el sector público de salud, una vez que hayan sido validadas por el Indre

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó a México 200 mil pruebas rápidas de antígeno, que en cuestión de minutos detectan al virus SARS-CoV-2, por una muestra de fluidos en nariz o garganta recopilada con hisopo.

Explicó que en noviembre dichas pruebas podrían empezar a ser aplicadas en todo el sector público de salud federal y estatal, una vez que hayan sido validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y autorizadas por la Comisión Federal de protección contra Riesgos sanitarios (Cofepris), lo cual se definiría la próxima semana.

“En este caso quienes resulten positivos a esta prueba, si es que la prueba es muy sensible, pueden ser casos considerablemente asintomáticos y va a haber un mayor número de casos.

“Y esto en su momento, tendrá que interpretarse juiciosamente para que no se infiera una tendencia de alza explicable por un rebrote, sino más bien por este fenómeno de incremento en la capacidad de detección”, enfatizó.

Finalmente ante la segunda ola de contagios de coronavirus que ya padecen algunos países en Europa, López- Gatell Ramírez, hizo un llamado a los mandatarios estatales para estar atentos a cualquier rebrote y cerrar las actividades que sean necesarias para evitar mayores contagios.

MÉXICO SUMA 84 MIL 898 MUERTES POR COVID

El número de fallecimientos por Covid-19 en México alcanzó los 84 mil 898, por la ocurrencia de 478 nuevos decesos. Mientras que se contabilizan 829 mil 396 casos acumulados, debido al registro de 4 mil 59 nuevos contagios.

Con respecto a los casos sospechosos, hay 175 mil 134 sin muestra de laboratorio, 93 mil 902 sin posibilidad de resultado y 41 mil 778 con posibilidad de tenerlo.

Los casos activos estimados son 41 mil 008 y 603 mil 827 son las personas que se han recuperado de la enfermedad.

La ocupación hospitalaria registró un promedio de 29 por ciento en camas generales. En contraste, Chihuahua y Nuevo León reportaron 53 y la Ciudad de México 45 por ciento.

En camas con ventilador el promedio de ocupación es del 25 por ciento. En tanto, Chihuahua registró 52 por ciento, Aguascalientes 45 y Nuevo León, 44 por ciento.

PERSONAL DE SALUD AFECTADO POR COVID-19

Hasta el momento, el coronavirus ha cobrado la vida de mil 744 profesionales de la salud. Además existen 127 mil 053 casos confirmados acumulados, de los cuales, 3 mil 089 son contagios activos.

Con 42 por ciento del total de casos, el área de enfermería es la más afectada. Le sigue el rubro de “otros profesionales de la salud” con 29 por ciento y en tercer sitio los médicos con 26 por ciento.

Un dos por ciento de contagios se reportó en los laboratorios y uno por ciento entre los odontólogos.

Al presentar datos recopilados por el IMSS, José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología, argumentó que la afectación por coronavirus del personal de la salud no ha sido por falta de equipos de protección personal, porque se ha demostrado que la enfermedad ha impactado en mayor medida al personal de salud, que por pertenecer a grupos de riesgo, está de permiso y se ha quedado en casa.

De acuerdo al análisis del Seguro Social, la mortalidad de trabajadores de la salud con permiso Covid es de 12.6 por ciento, es decir el doble de quienes están en activo, que presentaron una tasa de 6.8 por ciento.

Con respecto a la letalidad -que aglutina a quienes enfermaron y fallecieron -, la tasa es de 1.3 por ciento para los trabajadores que están en su casa, frente al 0.7 por ciento de letalidad que se reportó entre los trabajadores en activo.

“Lo que tendríamos que ver es que de manera natural un profesional de la salud tuviera mayores afectaciones que alguien que está en la comunidad.

“Sin embargo, lo que este análisis nos revela es que no fue así. Es decir, que el personal de salud que estaba en su casa tuvo una tasa de mortalidad y de letalidad del doble, que el personal que se encontraba en activo”, explicó.