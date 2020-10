Un Sonora líder, con orden y cuentas claras hemos construido en 5 años, Sigamos Sonora: Claudia Pavlovich

Compartir ! tweet





Hace entrega Gobernadora de su Quinto Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado

Hermosillo, Sonora, octubre 13 de 2020. Para seguir adelante, para seguir fuertes, para seguir competitivos, para seguir siendo líderes, para que siga Sonora, hemos construido en cinco años un estado con orden y cuentas claras, con inversiones y obras de infraestructura que responden a las necesidades reales de la gente, un estado con presente y con futuro, sentenció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tras hacer entrega al Congreso del Estado de Sonora su Quinto Informe de Trabajo.

En cumplimiento al mandato constitucional, la titular del Ejecutivo Estatal envió la mañana de este martes su Quinto Informe de Trabajo al Congreso del Estado, mismo que fue recibido por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, presidente del Poder Legislativo y por diputadas y diputados de la LXII Legislatura de Sonora.

Posteriormente, ante el mismo Carlos Navarrete y legisladores locales y federales; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistradas y magistrados; y más de dos mil espectadores en diferentes plataformas virtuales, la gobernadora Pavlovich dirigió un mensaje a Sonora en el que resumió las principales acciones de su gobierno que dan cuenta del estado que guarda la administración pública estatal, en las que destaca el posicionamiento de la entidad como líder en diferentes renglones de la economía como crecimiento, generación de empleos, productividad, educación, salud, transparencia y rendición de cuentas.

“Hace cinco años, decidí que para abordar de manera frontal los principales problemas que enfrentaba nuestro Estado, tenía que ser primero lo primero, y lo primero sin duda es la calidad de vida de los ciudadanos; no me llama el canto de las sirenas o la necesidad de aplausos, los problemas de Sonora eran muy grandes y dolorosos, por esa razón, a un lado quedaron las intenciones de esas obras que hacen lucir a un Gobierno pero en poco impactan la vida cotidiana de las familias; en el centro de la acción de Gobierno pusimos los temas de la vida diaria: la educación, la salud, la seguridad, el empleo y la infraestructura que facilita la inversión y garantiza mejores condiciones de vida a los ciudadanos”, afirmó.

Y continuó: “Primero se pensó en mesabancos y en rehabilitar las escuelas, en los centros de salud rurales, en medicamentos y hospitales, en rehabilitar carreteras estatales y caminos vecinales, en tecnología e inteligencia para la seguridad, en recuperar la confianza y con ella, la inversión, en transparentar los recursos públicos y en ejercerlos con estricto apego a la ley. Antes que nada, había que escuchar a la gente, por eso he visitado cinco veces todos los municipios de mi estado y ya estamos en la sexta vuelta a Sonora”.

El estado cuenta ya con modernos centros para la coordinación, investigación e inteligencia como el C5i y el Centro Estatal de Datos y Análisis Estratégicos de Delito; con el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, los Centros de Justicia para las Mujeres, los siete Juzgados de Oralidad Penal y siete Centros de Atención Temprana y hoy se tiene a la totalidad de los policías acreditados para su actuación en el nuevo sistema de Justicia Penal, apuntó.

En estos cinco años, aseguró, se ha implementado el programa rescate carretero más importante de los últimos tiempos “y como dicen que obras son amores y no sólo buenas intenciones, hemos rehabilitado casi 4 mil kilómetros de carreteras estatales, que equivalen a la distancia entre Sonora y Yucatán; se han invertido más de 4 mil millones de pesos en vialidades urbanas de 68 municipios y hay más de 18 mil millones de pesos de inversiones detalladas y transparentes, en el portal tuobramx”.

En el sector educativo, recalcó la mandataria estatal, 80 por ciento de las escuelas en Sonora han sido atendidas, se logró revertir la tendencia negativa en educación, se posicionó el estado en los primeros lugares a nivel nacional en la prueba PLANEA y se implementó un programa en beneficio de alumnos de zonas rurales con la entrega de 90 nuevos camiones escolares.

La titular del Ejecutivo Estatal detalló que en total se han invertido en obras de infraestructura educativa más de 4 mil 150 millones de pesos y la SEP reconoció a Sonora como el quinto mejor estado en el país en el manejo del recurso federal aplicado a rehabilitación de escuelas. Y este manejo pulcro de los recursos se ha extendido a todas las áreas del gobierno, llegando a ser el estado mejor calificado y líder nacional en el manejo transparente y eficiente del presupuesto.

“Siempre he creído que cuentas claras amistades largas, y yo quiero un amistad perdurable con los sonorenses; así pasamos de ser el sexto estado peor calificado en 2014, en cuanto a la aplicación de recursos federales, a ser el mejor gobierno estatal a nivel nacional en este concepto y pasamos de estar entre los 5 peores en percepción de corrupción, a ser de los 5 mejores en indicadores de buen desempeño”, resaltó.

Ante la pandemia por el COVID-19, se acordó el Pacto Para Que Siga Sonora, con el que se unió el esfuerzo de todos los sectores para salir adelante; además de apoyar a los sectores vulnerables con paquetes de seguridad alimentaria, se otorgaron créditos a micronegocios, indicó.

Por el trabajo antes y durante la pandemia, se tienen las herramientas necesarias para hacer frente al COVID-19, con instalaciones hospitalarias dignas, profesionales del más alto nivel en salud y programas ejemplares para la pronta detección y atención como Anticipa.

“Ahí están los 454 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de nuestra infraestructura de salud; ningún sonorense se ha quedado sin un lugar en una institución hospitalaria, sin un ventilador, sin medicamento, ningún sonorense se ha quedado sin la atención digna que se requiere para enfrentar esta terrible enfermedad”, recalcó al reconocer la labor de los trabajadores del sector salud en la batalla contra este virus.

Durante estos cinco años de gobierno, nos hemos enfocado a atender las necesidades prioritarias de Sonora y en lo que resta de mi mandato vamos a seguir honrando la confianza de las y los sonorenses, su voluntad y sus ganas de salir adelante; hasta el último minuto estaré dando la batalla para vencer cualquier adversidad, externó la mandataria estatal.

“Ha sido un honor gobernar mi estado y parafraseando al poeta ha sido un privilegio coincidir con mi gente y haber aprendido a mirar a través de sus ojos. He podido ver el amor de los padres, el dolor de la enfermedad, la esperanza en medio de la adversidad, los anhelos de las y los jóvenes. Estos cinco años de abrazos, de retos, de exigencias justas, de trabajar duro, de retos y logros, de construir un Sonora líder con orden y cuentas claras, un Sonora que sigue porque lo que importa es que Sigamos Sonora”, concluyó.