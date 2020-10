¡En Sonora se rompe pacto Claudia-Durazo y Ana Gabriela aprovecha, Manlio la apoya!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente, de muy buena fe y sin el deseo de jorobar en contra de nadie mucho menos ayudar a otros finalmente casi todos los políticos son iguale nomas que con diferentes mascaras, PERO VAMOS AL GRANO DE ESTE MUY DELICADO ASUNTO POLÍTICO.

Resulta que ya de todos es conocido que la señora gobernadora de Sonora dijo muy claramente a los cuatro vientos que Sonora no se negocia y eso pues le pego en lo mas duro en el ego de los morenistas que rápidamente convocaron a una rueda de prensa y le tiraron con todo a la señora gobernadora.

Al grado de decirle la diputada Ernestina Castro QUE SONORA NO SE DESTRUYE SE CONSTRUYE entre otras mas cosas que le dijo públicamente que ustedes verán en el vídeo que presentaremos al final de esta nota periodística, el asunto va mas allá porque al romperse el pacto o acuerdo que al parecer tenían ya muy bien amarrado la gobernadora y Durazo se cae todo y los arreglos también, y es ahí donde se podrían venir las grandes represalias en contra de actual gobierno del estado al terminar su sexenio.

Fue muy duro lo que la gobernadora dijo en la reunión del consejo político del PRI, hay muchos políticos de Sonora y México que todavía no al alcanzan a entender ¿Qué paso?, ¿Porqué se rompió el pacto el acuerdo?, acaso seria que Manlio de última hora no estuvo de acuerdo o a caso seria que Manlio le vio muchas posibilidades de que podría ganar la gubernatura de Sonora por el PT su amiga Ana Gabriela Guevara, dicen los que saben mas de esto que las últimas negociaciones que él y su gober traían con Durazo y Compañia no convencieron a Manlio y mando todo por un tubo todo lo que huela a Durazo y eso motivo que la gobernadora saliera con todo y declarara QUE SONORA NO SE NEGOCIA, eso les pego muy duro a los morenistas que todavía después que le contestaron en su rueda de prensa todavía andan que no creen lo que dijo Claudia Pavlovich, un mensaje muy duro y a la cabeza, claramente les dijo que gane el mejor y yo apoyare a quién mi jefe político me ordene y en apoyo al PRI y a los partidos con quienes vayamos en coalición.

O sea con todos menos con MORENA el asunto aquí se tornara mas grave de lo que muchos imaginan porque dicen que Alfonso Durazo se encabrono tanto que ordeno al parecer el hacer esa dura conferencia de prensa que dio su pupilo en Hermosillo Adolfo Salazar Razo acompañado de los diputados locales y federales donde también le tiraron duro a la gobernadora, aquí queda muy claro que el pleito político de la gober y su padrino político Don Manlio contra MORENA y su candidato Alfonso Durazo dara mucho de que hablar todos los días porque también se dice muy insistentemente que el hecho de haber roto el pacto entre otras cosas es que Ana Gabriela Guevara les propuso mejores cosas, más concesiones, puestos, diputaciones locales y federales de llegar ella les dará lo que pidan a Manlio y a Claudia.

Tan así que ya dicen las malas lenguas que Claudia pudiera quedar protegida por el PT con una diputación federal, dicen que Ana Gabriela les esta ofreciendo el cielo y las estrellas para que así Manlio, la «Gober» y todo su equipo de colaboradores de esa gran familia política que hoy tiene todo el poder en el estado de Sonora la apoye para así Ana Gabriela ser la próxima gobernadora de Sonora con el apoyo de Manlio, Claudia y compañía, y si no al tiempo amigos lectores.

Video para sustento de nota:

https://www.facebook.com/entregrillosychapulines/videos/378303910211225/?vh=e&extid=0&d=n