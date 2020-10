No hay desabasto de vacunas contra influenza: Ssa

Compartir ! tweet





La pandemia de covid-19 lleva 11 semanas de descenso progresivo, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, señaló que durante la primera semana de la campaña nacional de vacunación contra la influenza se logró una cobertura de 3.9 por ciento, lo que representa que se aplicaron un millón 436 mil 241 dosis en todo el país de un total de 36 millones 529 mil 599.

Al descartar un desabasto de dicha vacuna, el funcionario señaló que con un 37.2 por ciento los trabajadores de la salud encabezan la lista con el mayor avance en la vacunación.

En contraste el grupo de población de cero a 59 meses de edad, es el que presenta una menor aplicación.

No hay desabasto de vacuna, eso no existe, los más de 36 millones de dosis están asegurados para cumplir las metas de esta temporada invernal.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo un incremento en la demanda en relación a lo que ocurría en años anteriores. Ese incremento produjo que las dosis que se habían programado, se hayan terminado antes y eso se soluciona con una nueva dotación”, enfatizó.

11 SEMANAS DE DESCENSO PROGRESIVO

Suman 83 mil 945 el número de fallecimientos por coronavirus, debido a la ocurrencia de 164 nuevos decesos.

Del total, 81 mil 420 fueron confirmados por laboratorio y 2 mil 525 por asociación o dictaminación clínica -epidemiológica a covid-19-.

Mientras 821 mil 045 son los casos acumulados confirmados por el reporte de 3 mil 542 contagios; 796 mil 399 se confirmaron por laboratorio y 24 mil 646 por dictaminación o asociación clínica epidemiológica, por lo tanto el porcentaje de positividad se ubicó en 37 por ciento.

Con respecto a los casos sospechosos, hay 172 mil 690 sin muestra de laboratorio, 94 mil 049 sin posibilidad de resultado y 30 mil 325 con posibilidad de tenerlo.

Los casos activos estimados son 36 mil 275 y las personas que se han recuperado de coronavirus son 597 mil 991.

La ocupación hospitalaria, en camas generales, es del 27 por ciento. En contraste, Nuevo León reportó 49, Chihuahua 48 y la Ciudad de México reportó 41 por ciento.

En camas con ventilador, la ocupación nacional promedio es del 23 por ciento. No obstante, Chihuahua reportó 47 por ciento, Nuevo León y Colima 42.

Ante este panorama, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que al momento en México no hay riesgo de rebrote y enfatizó que la pandemia lleva once semanas consecutivas a la baja.

En la medida en que la epidemia permanezca activa en otras partes del mundo, los países pueden tener rebrotes. Un rebrote es el periodo en el que puede haber un aumento progresivo de casos, esto le puede pasar a México, sí, lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo desde el mes de junio o finales de mayo y hay que estar pendientes de que esto pueda ocurrir.

Hasta el momento no hay una señal de que eso esté ocurriendo. En México llevamos 10 semanas completas, empezamos la semana número once de descenso progresivo”, explicó.

Al referirse a su comparecencia ante el Senado de la República, donde fue blanco de críticas por senadores de oposición debido a su conducción de la pandemia de covid-19, López-Gatell señaló que dichos señalamientos fueron hechos por legisladores que son una “minoría social” y además reiteró que podrían atravesar un problema de la mente humana como la “disonancia cognitiva”.

Estos pequeños segmentos que se mantienen marginales a la sociedad, a pesar de que pudieran tener cierta penetración de comunicación, sería muy deseable para el bien de la Patria que tocaran base con la realidad, que se conectaran con los que está pasando, con lo que está sufriendo el pueblo de México.

Y sería muy útil que contribuyeran. Habría que revisar lo que han hecho estos meses, más allá de insistir en pruebas, uso de cubrebocas, el cierre de las fronteras, usen la fuerza pública, etcétera”, indicó.

Por otra parte, el subsecretario de Salud señaló que no habrá desabasto de medicamentos oncológicos, como consecuencia del robo registrado en días pasados a la empresa Novag Infancia, proveedora del Gobierno Federal, porque explicó que se cuenta con otros distribuidores para poder garantizar la existencia de dichos fármacos.