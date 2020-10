!Confirmado Ana Gabriela Guevara sera candidata a la gubernatura de Sonora por el PT, Verde Ecologista y Encuentro Social, podría quitarle 5% de votos en el estado a Durazo!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como era de esperarse se confirma la candidatura de Ana Gabriela Guevara a la gubernatura de Sonora por el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el partido Encuentro Social, aquí lo que tiene mucho sentido su candidatura es que en las elecciones pasadas el PT fue en alianza con MORENA donde sin duda su candidato a la gubernatura de Sonora sera Alfonso Durazo.

Pero con la fuerza que tiene el PT en Sonora le podría quitar mas de 5 puntos porcentuales de votantes al candidato de MORENA y si de por si no las trae todas consigo Durazo por el gran problema de la seguridad que deja en el país y mas en su estado natal donde competirá y con los que un día fueron sus aliados ahora competirán en su contra y no nada mas lo del PT, hay mucha gente dolida, confundida, agraviada, arrepentida de haber votado por MORENA que la verdad siendo honestos le han quedado a deber mucho a los que votaron por ellos y los llevaron al poder que hoy ostentan.

El hecho de que en las próximas elecciones las circunstancias serán muy pero muy diferentes a las que vienen ya sin AMLO en las boletas y ya sin los partidos que en aquellos tiempos fueron en coalición con ellos, todo sera muy diferente y lo peor ya los votantes de aquellos tiempos ya saben que muchos se equivocaron y ya saben como gobierna MORENA, AMLO, sus funcionarios federales, estatales y los municipales, y con esa experiencia de haberse equivocado muchos de ellos sera difícil que vuelvan a votar por MORENA.

Y no es por jorobar en contra de MORENA pero la gran verdad hay municipios donde fueron todo un gran fracaso y las pruebas están a la vista, entonces ¿De donde sacara los votos Durazo para ganar del PRI?, otro partido que esta hecho pedazos por dentro y por fuera, en fin se vislumbran muchas sorpresas para las próximas elecciones, pero hay que esperar finalmente las elecciones se ganan con votos y esperaremos que vote la gente y ahí se disiparan dudas.

Por nosotros que gane el mejor, finalmente casi todos los políticos son iguales, nomas ganan se hacen vivos, se llenan de caldo flaco y se dedican a su superación política personal y de su grupo, y si no al tiempo amigos lectores.