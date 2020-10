LEVANTA LA MANO ALCALDE MARISCAL ALVARADO POR UN TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y RENTABLE

Compartir ! tweet





Intercederá Presidente Municipal ante el Gobierno del Estado para dar solución de fondo a la problemática añeja que aqueja al servicio del transporte urbano

Una ruta de trabajo en la que se ponen de manifiesto las diversas inquietudes y problemas que afectan a los concesionarios y a los usuarios del servicio del transporte urbano es la que presentará el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado ante la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con el fin de resolver de fondo la problemática que durante años ha venido arrastrando el transporte público en Cajeme.

“El expresar mi postura vertical para el buen funcionamiento general de lo que significa un transporte público eficiente y rentable en el municipio, no es con el fin de politizar el tema, sino que el interés se centra en presentar una serie de propuestas que pongan fin a los conflictos internos de las empresas que prestan el servicio, a las condiciones en que este se brinda a la ciudadanía y a coadyuvar para que se mantenga una relación sana entre autoridades del transporte, el sindicato que los representa y los propios concesionarios”, expresó el Alcalde ante un grupo de transportistas de las líneas 3, 8 y 12.

Reconoció que, pese a que el tema del transporte no es injerencia directa de la administración municipal, sí le compete en cuanto a garantizar un buen servicio al ciudadano y a gestionar para que los concesionarios y chóferes dispongan de un trabajo en condiciones dignas que contribuyan a elevar la calidad de vida de sus familias y de las familias de Cajeme, razón por la que ya entabló dialogo en busca de solución con el Secretario Estatal de Gobierno y la Dirección del Transporte Público.

“Como Presidente Municipal es mi obligación levantar la mano y exigir a las autoridades competentes que se involucren de fondo a resolver las anomalías que afectan la prestación del servicio; es momento de fijar un hasta aquí para cambiar las condiciones de operatividad del transporte urbano en Cajeme y también estamos puestos en aprovechar al máximo la ley del transporte en la situación actual y más aún en impulsar a través de los representantes en el congreso del estado las iniciativas que sean necesarias para la solución definitiva”, enfatizó el munícipe.

En representación de los concesionarios de las líneas 3, 8 y 12, Juan Manuel Rodríguez Moreno agradeció al Alcalde por su voluntad para interceder ante las autoridades en pro de un servicio y trato digno para los operadores y usuarios cajemenses, así como por intervenir para que la seguridad social, acceso a vivienda y prestaciones de ley sean una garantía que aseguré el bienestar de los trabajadores del volante.

El Secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado, con la experiencia como exdelegado del transporte, reconoció que la solución de fondo no será tarea fácil por lo intricado del problema, sin embargo, señaló que hay disposición y voluntad política para hacer frente a este y otros temas de interés social e institucional.