México sin capacidad para rehabilitación de pacientes con secuelas Covid: Ssa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explico que hay pocos hospitales donde el personal de enfermería y de rehabilitación ayuda a los pacientes a recuperarse de secuelas

El Sistema Nacional de Salud no tiene la capacidad para brindar servicios de rehabilitación a los pacientes recuperados de Covid-19 que lo requieran.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, añadió que en los últimos treinta años se ha invertido muy poco y ha existido poca voluntad política para abatir el rezago en el sector salud.

No obstante, señaló que existen instituciones de rehabilitación que pueden atender a pacientes recuperados con secuelas, como son el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias y la Fundación Teletón que firmó un acuerdo con la Secretaría de Salud.

Indicó, que aunque son pocos, hay hospitales, donde el personal de enfermería y de rehabilitación -durante el internamiento- ayudan a los pacientes a recuperarse de secuelas del virus SARS-CoV-2.

Actualmente, existen 583 mil 603 personas que libraron la batalla del Covid-19.

“No hay grandes capacidades instaladas en el país. No han existido nunca suficientes capacidades para rehabilitación especializada en rehabilitación pulmonar y en otros aspectos de la rehabilitación.

“Una persona que permanece hospitalizada, por lo tanto en cama, en reposo por más de una semana empieza a tener un deterioro del aparato muscular, se empiezan a reducir los músculos.

“Varios de los medicamentos que se utilizan, durante el internamiento en personas críticamente enfermas, como relajantes musculares y algunos antibióticos, contribuyen al deterioro muscular. Las pacientes que son dadas de alta de terapia intensiva también van a necesitar rehabilitación”, detalló.

López-Gatell añadió que en breve, durante la conferencia de prensa donde se publica el reporte diario de coronavirus, se abordará ampliamente la manera en que se está dando seguimiento a los pacientes recuperados de Covid-19.

Cabe señalar que el pasado 3 de octubre, Excélsior publicó que para los pacientes recuperados, librarse del SARS-CoV-2 no significa estar sano.

Desde los que se recuperaron tras pasar por terapia intensiva hasta los asintomáticos, presentan secuelas que pueden ser discapacitantes y durar años, alertaron especialistas médicos consultados por Excélsior. Los daños son al sistema respiratorio, pero también al corazón, hígado, riñones y cerebro.