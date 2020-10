¡Suenan ya los nombres casi seguros de quienes conformaran el gabinete en Sonora de Alfonso Durazo a partir del 2021 como gobernador!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo hoy les vamos a comentar de muy buena fuente, además de muy buena fe y lo mejor sin el deseo de jorobar en contra de nadie mucho menos ayudar a otros, finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder se hacen vivos y se creen la divina garza, PERO VAMOS AL GRANO DE ESTE ASUNTO.

Nos llega información calientita de que tan seguro esta ya ganada y entregada la gubernatura para Alfonso Durazo en el 2021 que ya dicen los que saben más de esto que ya López Obrador le dio línea para que fuera buscando los mejores perfiles para que ya vayan integrando su gabinete en Sonora y sepa quienes lo acompañar en su nuevo mandato como gobernador constitucional de Sonora del 2021 al 2027.

Y pues es de creerse que así sea porque López Obrador nombro su gabinete un año antes de que ganara las elecciones y por eso tiene mucha lógica lo que hoy les comentamos por la información que nos llega calientita desde la Ciudad de México, nos comentan que el próximo secretario general de gobierno será el actual delegado en Sonora Don Jorge Luis Taddei Bringas, también nos comentan que el próximo secretario de seguridad pública del estado en Sonora será el temible Manuel Espino Barrientos actual comisionado nacional de protección federal, hombre también muy cercano a Durazo al grado de hacerlo comisionado nacional de la secretaria federal que todavía manda Durazo.

Y así sucesivamente nos comentan que el próximo fiscal general del estado de Sonora será el actual delegado de la fiscalía general de la república en Sonora el Lic. Pavel Humberto Núñez hombre de todas las confianzas legales de Alfonso Durazo, así también nos comentan que el próximo secretario de educación publica en Sonora será el actual alcalde de Cajeme Don Sergio Mariscal Alvarado, se habla también de que la ex tesorera de Cajeme Doña Patricia Patiño pudiera ser la próxima tesorera del estado, también se manejan ya varios nombres de mujeres como la actual alcaldesa de Hermosillo Doña Celida López quien es licenciada en derecho y por aguerrida y entrona abogada, dicen que pudiera ser la jefa del jurídico del gobierno de Durazo en el 2021, bueno esto si no ganara la diputación federal por el tercer distrito electoral federal en Hermosillo donde sin duda será la candidata de MORENA a esa diputación federal.

Y así amigos lectores ya suenan varios morenistas de hueso colorado para integrar el nuevo gabinete del próximo gobernador de Sonora que sin duda será Alfonso Durazo, bueno eso aseguran los morenistas porque juran y perjuran que ya está todo arreglado con la gobernadora actual y con los beltronistas para entregarle todo en bandeja de plata al pupilo y delfín de AMLO, el Doctor Alfonso Durazo, y si no al tiempo amigos lectores.