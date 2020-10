Calderón y Peña sí pueden ser investigados penalmente: UIF

Compartir ! tweet





El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que los únicos expresidentes que pueden ser investigados penalmente por posibles delitos derivados de actos de corrupción son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Mientras que en los casos de los expresidentes Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari ya no, porque los delitos están prescritos.

Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, yo lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos», explicó en su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.

Asimismo, Nieto Castillo planteó la creación de una Comisión de la Verdad sobre los demás expresidentes que no pueden ser investigados penalmente.

Por lo menos tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de Comisión de la Verdad respecto de los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía mexicana sepa de los alcances a los que llegaron todos los expresidentes que ha mencionado el presidente López Obrador», dijo.