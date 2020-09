¡Las alcaldesas de Hermosillo y de Navojoa pudieran buscar la gubernatura de Sonora una por el PRD y la otra por el Partido Colosista!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe y lo mejor sin el deseo de jorobar en contra de nadie mucho menos ayudar a otros, no hay porque.

Vamos al grano de este gran asunto que podría reventar en los próximos días, se dice con mucha insistencia de que a estas alturas del partido la presidenta municipal de Hermosillo la aguerrida de Doña Celida López ya anda un poco sentida con su partido, el partido que la llevo al poder pues resulta que a ella ya le informaron desde la Ciudad de México que por favor se tranquilice y se sume a la aprobada candidatura a la gubernatura de Sonora por MORENA para el señor Alfonso Durazo.

O sea que si a ella se le movía una patita ya por MORENA quedo fuera y no solo eso, no le han dicho a ella si pudiera ser candidata a algún otro puesto de elección popular como diputada federal, algún puesto de confianza, una delegación federal nada y eso la trae muy preocupada, al grado de que parece que pronto podría haber un gran rompimiento entre la alcaldesa de Hemosillo y MORENA.

Por tal motivo se dice que LA ACTUAL PRESIDENTA MUNICIPAL DE HERMOSILLO BUSCARA COBIJO EN OTRO PARTIDO QUE LA HAGA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE SONORA EN EL 2021, dicen que ya del PRD le dijeron que no se preocupara que ahí tenia las puertas abiertas para hacerla su candidata para Sonora en el 2021, y es que la gran verdad la señora Celida tiene mucho pueblo, de ser así les haría un gran boquete político a MORENA y al PAN porque acuérdense amigos lectores que ella viene del PAN cuando su padrino político Guillermo Pádres la encumbro haciéndola diputada local en su sexenio.

Pues se pondrá buena la política entre políticos en el 2021 y aguas con Doña Celida si se va de MORENA, y cambiando de tema nos comentan que la alcaldesa de Navojoa también ya esta muy enfadada con los morenistas ya que gente de su propio partido la ha estado grillando mucho y como también quiere seguir en el pandero político pues buen pretexto para que el partido con el que ella anda ya coqueteando, el Partido Colosista ya le ofreció la candidatura a la gubernatura en Sonora para el 2021, ella sabe que no ganara pero como dice el dicho «El competir también es triunfo» mas lo que escurra por los votos juntados.

El asunto es que ya a estas alturas dicen que faltan pocos días para que haya una gran desbandada de alcaldes morenistas que ya MORENA no les quiere dar nada en las próximas elecciones y como les gusto seguir mamando de la ubre política y del erario publico pues le buscaran por otros partidos que los cobijen, y si no al tiempo amigos lectores.