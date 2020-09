Llama Gobernadora a alcaldes y alcaldesas a seguir trabajando unidos en beneficio de los ciudadanos

Compartir ! tweet





Los felicita por su segundo Informe de Gobierno

Hermosillo, Sonora; septiembre 17 de 2020. Con un llamado a seguir trabajando en un ambiente de unidad y cooperación, siempre en beneficio de las y los sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reconoció el trabajo de las 72 alcaldesas y alcaldes de Sonora que rindieron su segundo informe de gobierno en sus municipios.

A través de un mensaje en video, la mandataria estatal resaltó el esfuerzo de las y los presidentes municipales durante la pandemia por COVID-19, ya que han demostrado un fuerte compromiso con la gente y han colaborado en equipo con el Gobierno del Estado para su contención.

“Quiero aprovechar para agradecerles muy sinceramente su compromiso con la gente, porque en medio de la pandemia logramos hacer equipo y construir un frente común para proteger la salud de nuestros ciudadanos”, indicó.

La gobernadora Pavlovich destacó que el 2020 no ha sido un año sencillo, ya que las condiciones que impuso la pandemia, han obligado a todos a cambiar la forma en la que se trabaja, en la que se vive y en la que, desde los gobiernos, se atienden las demandas y necesidades de la población.

“Esa unidad es la que debemos mantener, que debemos fortalecer, de cara al futuro, porque solo unidos podremos seguir adelante y retomar el camino hacia el crecimiento y el liderazgo nacional”, señaló.

Comentó que en estos cinco años de su gobierno, como gobernadora le ha dado cinco veces la vuelta al estado, y en estos dos de ellos trabajando de la mano con las alcaldesas y alcaldes ha comprobado que ellos también lo han hecho en sus comunidades, porque mantienen el compromiso con la gente en sus ejidos, en sus barrios y colonias.

Sé y me consta lo que han logrado. Se los reconozco Y sé que sus ciudadanos también lo hacen, dijo.

“Ya estamos en el último tramo, estamos a tan sólo un año de culminar nuestros periodos de gobierno y el camino no será fácil. Pero a Sonora y a los sonorenses nada se nos ha dado fácil. Por eso los invito, alcaldesas y alcaldes, a que en estos tiempos donde en el mundo se asoma la división, nos mantengamos firmes… juntos… bien comunicados… para seguir siendo líderes, para seguir siendo solidarios, para seguir siendo ejemplo de fortaleza y de solidaridad”, expresó.

La gobernadora Pavlovich confió que Gobierno y Ayuntamientos sabrán superar este nuevo reto como lo han hecho hasta ahora, enfrentando la adversidad de frente, ya que las grandes batallas no se han librado jalando cada quien para su lado, se han librado unidos y con un mismo objetivo.