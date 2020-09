México enviará documento a Covax por vacuna contra covid-19

Compartir ! tweet





José Luis Alomía, director general de Epidemiología, afirmó que México está cumpliendo en tiempo con los requisitos para poder tener acceso a una eventual vacuna contra la nueva cepa de coronavirus

Este jueves 17 de septiembre se reiniciaron las conferencias de prensa para informar sobre el avance de la epidemia de covid-19 en México.

La conferencia número 200 fue dirigida por José Luis Alomía, director general de Epidemiología, en ausencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En 24 horas se sumaron 201 decesos, llegando a 72 mil 179, el total acumulado; los casos confirmados aumentaron en tres mil 182, llegando a los 684 mil 113 desde el pasado 28 de febrero.

La positividad de la semana epidemiológica número 36 se mantuvo en 39 por ciento y se actualizó el estimado de casos activos a 32 mil 787.

En el caso de la ocupación de camas hospitalarias eran nueve mil 253, equivalentes al 31 por ciento del total nacional, solo con Nayarit (53%) y Colima (52%) con ocupaciones estatales arriba del 50 por ciento.

En cuanto a las camas con ventilador estaban ocupadas dos mil 557, es decir, el 25 por ciento del total nacional, ningún estado superaba el 50 por ciento de ocupación.

Sobre la vacunación de influenza, Alomía dijo que no se adelantará y se realizará en tiempo y forma como en las temporadas pasadas, pues los picos de la enfermedad se dan hasta el mes de enero, dando suficiente tiempo para la campaña de vacunación que inicia en octubre.

Estimando la compra de 35 millones de dosis que tendrán prioridad para grupos vulnerables.

Detalló también que están por cumplirse cuatro semanas de una estrategia de vigilancia en la península de Yucatán, que incluye a ese estado, Campeche y Quintana Roo, pues en los últimos cuatro años ha iniciado en esa región de manera más temprana la circulación de influenza.

Sobre la participación de México en la iniciativa Covax, liderada por la OMS, dijo que nuestro país está cumpliendo en tiempo con los requisitos para poder tener acceso a una eventual vacuna y que este 18 de septiembre se enviaría el documento correspondiente a la propuesta formal en relación a la cantidad y el modelo por el cual adquirirá la vacuna.

De manera adicional durante la conferencia estuvo presente Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública, para ahondar en especificaciones del nuevo etiquetado frontal de alimentos.

No es satanizar ningún producto, no es tampoco hacer algo que implique que se tenga que desaparecer ese producto, es simplemente advertir sobre las características del producto a la población, también dicen que se generarán afectaciones económicas, eso no se sostiene porque en Chile se implementó y no hubo afectaciones”.

Y aseguró que con la nueva información será más fácil para los consumidores elegir productos sanos.

El subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo, ha mencionado esto que es muy lógico, la gente va a ir al súper y va a seguir comprando productos, simplemente va a haber grandes ganadores que van a ser los que tengan menos sellos con el perfil más saludables y los productos más chatarra, los que tengan más sellos probablemente se van a consumir un poco menos”, dijo.