¡Confirmado la Senadora Lilly Tellez sera la candidata del PAN a la gubernatura de Sonora en el 2021, deja en el terreno a Antonio Astiazaran entre otros!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como era de esperarse la senadora Lilly Tellez sera sin duda la candidata del PAN al gobierno de Sonora en el 2021, y lo decimos así porque era lógico que ella al abandonar la bancada de MORENA el partido que la llevo al poder era por algo y al irse al PAN no fue algo sencillo.

Ella siempre a querido ser gobernadora de Sonora y mas ahora que es senadora y por eso se fue al PAN con la condición de que la hicieran su candidata a la gubernatura de Sonora en el 2021 y así sera.

El PAN nacional le esta cumpliendo a capa y espada lo prometido, fuentes muy cercanisimas al presidente nacional del PAN comentaron que la decisión ya esta tomada Lilly Tellez sera la candidata para Sonora el 2021, pero que no han querido hacer mucho ruido por respeto a los demás precandidatos que si duda se quedaran en el camino como Antonio Astiazaran y el alcalde de Puerto Peñasco Ernesto Munro JR y cuidado porque Lilly sera una candidata muy aguerrida y con muchos pantalones para poner las cosas en su debido lugar y con suerte hasta gane.

Y entonces si agárrense, si así es dura de roer imagínense de gobernadora de Sonora así las cosas amigos lectores Lilly Tellez jugo muy inteligentemente, ella sabia que en MORENA jamas seria la candidata al gobierno de Sonora en el 2021 porque Durazo siempre estuvo amarrado para esa candidatura por ordenes de AMLO, por eso ella jugo así, busco y negoció con el PAN para irse a esa bancada en la Camara de Senadores hacerse panista pero con la condición de que la hicieran su candidata al gobierno de Sonora llegados los tiempos en el 2021.

Y ahí esta amigos lectores ella sera la buena para Sonora ya esta amarrada por el PAN como esta Durazo por MORENA, así como esta Ricardo Bours por MOVIMIENTO CIUDADANO, así como también esta amarrado «El Borrego» Gándara por el PRI y así como esta amarrada Ana Gabriela Guevara por el PT, así las cosas amigos lectores ya hay candidatos bien amarrados para la gubernatura de Sonora en el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.