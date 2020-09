El COVID-19 ha dejado muchos vacíos en nuestras familias y no es momento de rendirse: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Hoy se confirmaron 196 nuevos casos y 5 defunciones más en Sonora

Hermosillo, Sonora; septiembre 16 de 2020. La pandemia por COVID-19 tocó fuerte a Sonora, ya que se ha llevado muchas vidas y está dejando vacíos en las mesas familiares, por lo que no se deben relajar las medidas de prevención, destacó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este día se confirmaron 5 decesos más y 196 contagios nuevos por COVID-19, el secretario de Salud en Sonora pidió a la población que al salir de casa lo hagan cumpliendo la regla de tres, ya que al momento no existe una vacuna que funcione para este virus.

“¿Qué ayuda a vencer el virus? Que al salir a trabajar lo hagas con todos los cuidados y cumplas la regla de tres: cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. No tomes a la ligera las estadísticas, recuerda que no hay fórmulas mágicas, no hay remedios caseros, ni vacuna aún en ninguna parte del mundo que funcionen para evitar el virus”, indicó.

Clausen Iberri mencionó que el COVID-19 no tiene rostro, no se sabe dónde puede estar o qué persona lo trae, por lo cual es importante actuar con mucha precaución.

“En Salud Sonora no vamos a dejar de insistir en darte las recomendaciones todos los días, de tomar las medidas que sean necesarias para que no te contagies, porque estamos jugando de tu lado de la cancha contra el virus, necesitamos de ti”, señaló.

Hoy se confirmaron 5 decesos por COVID-19 en 3 mujeres y 2 hombres, residentes de: Cajeme 3; Guaymas y Hermosillo 1 cada uno; acumulándose 2 mil 809 defunciones en la entidad.

Este día, además se sumaron 196 nuevos casos por COVID-19, en 105 mujeres y 91 hombres, con lo que se acumulan 31 mil 356 casos en total, residentes de: Hermosillo 105; Guaymas 25; Cajeme 17; Navojoa 15; Huatabampo 12; Etchojoa 6; Cananea 5; San Ignacio Río Muerto y Empalme 3 cada uno; Nogales y Santa Ana 2 cada uno y Álamos 1.

Además, se confirmó un caso pediátrico en una niña, con el que suman 538 en total, así como un caso en una mujer embarazada, alcanzando un total de 239 casos en este sector de población.

A la fecha, 27 mil 539 personas se han recuperado de COVID-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es del 17%, mientras que en instituciones privadas es del 32%.

Casos COVID-19 en Sonora: 31,356 casos confirmados y 2,809 defunciones

Defunciones registradas el 16 de septiembre: 5

Cajeme: 3

Hermosillo: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 3/Hombres: 2

Institución Médica

IMSS: 4

Issste: 1

Casos confirmados el 16 de septiembre: 196

Hermosillo: 105

Guaymas: 25

Cajeme: 17

Navojoa: 15

Huatabampo: 12

Etchojoa: 6

Cananea: 5

San Ignacio Río Muerto: 3

Empalme: 3

Nogales: 2

Santa Ana: 2

Álamos: 1

Mujeres: 105/Hombres: 91

Institución Médica

Secretaría de Salud: 180

IMSS: 14

Isssteson: 2

Acumulados

Defunciones: 2,809

Hermosillo: 94

Cajeme: 588

Nogales: 248

San Luis Río Colorado: 244

Guaymas: 190

Navojoa: 123

Agua Prieta: 73

Caborca: 63

Huatabampo: 63

Empalme: 56

Etchojoa: 38

Puerto Peñasco: 29

Magdalena: 26

Benito Juárez: 26

Bácum: 20

Cananea: 19

San Ignacio Río Muerto: 11

Santa Ana: 10

Gral. Plutarco Elías Calles: 10

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 4

Nacozari de García: 4

Pitiquito: 4

Moctezuma: 4

Altar: 4

Cumpas: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Carbó: 2

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Álamos: 1

Mujeres: 1,204/Hombres: 1,605

Institución Médica

IMSS: 1,689

Secretaría de Salud: 848

Isssteson: 208

Issste: 58

Semar: 3

Sedena: 3

Total de Casos confirmados: 31,356

Hermosillo: 14,091 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 4,289 que representan 14% del total.

Nogales: 2,476 que representan 8% del total

San Luis Río Colorado: 1,890 que representan 6% del total

Guaymas: 1,585

Navojoa: 1,373

Caborca: 1,354

Agua Prieta: 727

Empalme: 547

Huatabampo: 522

Cananea: 436

Etchojoa: 309

Magdalena: 270

Puerto Peñasco: 206

Bácum: 148

Santa Ana: 119

Pitiquito: 110

Gral. Plutarco Elías Calles: 101

Benito Juárez: 93

San Ignacio Río Muerto: 88

Nacozari de García: 66

Álamos: 65

Ímuris: 57

Altar: 46

Rosario: 41

Ures: 35

Baviácora: 29

Moctezuma: 23

Yécora: 22

Benjamín Hill: 21

Bacoachi: 19

Cumpas: 16

San Miguel de Horcasitas: 16

Sahuaripa: 15

Fronteras: 13

Arizpe: 11

Aconchi: 11

Trincheras: 11

Naco: 10

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Carbó: 6

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Divisaderos: 5

Villa Hidalgo: 5

Granados: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

Bacerac: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Tepache: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 16,783/Hombres: 14,573

Institución Médica

Secretaría de Salud: 21,544

IMSS: 6,519

Isssteson: 2,428

Issste: 641

Sedena: 212

Semar: 12

Casos estudiados: 48,756

Confirmados: 31,356

Descartados: 17,400

Cuadro leve: 13,726

Pacientes activos: 856

Pacientes en seguimiento terminado: 12,870

Curados: 14,669

Hospitalizados: 152

Estables: 40

Graves: 96

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 16