El ‘síndrome del chapulín’ se extiende al Senado; 20 legisladores buscan gobernar

Los tiempos electorales internos aún no se formalizan, pero en la Cámara Alta ya inició el chapulineo. Por lo menos, 20 de 128 senadores solicitarán licencia en las próximas semanas para contender por alguna gubernatura en los comicios de junio de 2021.

En medio de la pandemia por covid-19 y a una semana de iniciar el año electoral, legisladores buscarán dar prioridad a sus aspiraciones personales.

El 14 de septiembre, el Pleno de la Cámara Alta solicitó la licencia de manera indefinida al morenista Félix Salgado Macedonio, quien dijo que se va a disfrutar de Acapulco. Sin embargo, guardó silencio cuando MILENIO le preguntó si deja el escaño para contender por la gubernatura de Guerrero.

Será entre octubre y noviembre cuando Morena lance su convocatoria interna, y de “destaparse” Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco, podría considerarse un acto anticipado de campaña.

Otros de los nombres que se escuchan para ser el sucesor del priista Héctor Astudillo es la morenista Nestora Salgado, senadora y ex comandante de la policía comunitaria; así como el legislador priista Manuel Añorve.

En entrevista, el senador y ex presidente municipal de Acapulco, Añorve dijo que esperará los tiempos políticos y confió en que el PRI mantendrá la gubernatura, y para ello, busca alianzas electorales.

“Por supuesto hay tiempos de tipo político la convocatoria se dará a conocer en diciembre y será ahí cuando tomen la decisión de participar en la elección de precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero. En este momento no me distrae la agenda electoral. Los tiempos del PRI serán en diciembre y ahí tomaré una decisión importante para mi vida política”, destacó.

Otros, como el senador morenista Cristóbal Arias ya gritaron a los cuatro vientos que encabezan las encuestas internas para la gubernatura de Michoacán, y afirmó que solicitará licencia a la Mesa Directiva del Senado una vez que se elija al candidato.

“… está anunciado el mecanismo para determinar las candidaturas para gobernadores será por encuesta. Han empezado a arreciar una serie de ataques en mi contra…soy el favorito en más de 30 encuestas”, afirmó.

Otro de los nombres que suenan para suceder al perredista Silvano Aureoles es su hermano, el senador peredista Antonio García Conejo.

Algunos de los senadores que también solicitarán licencia son por Baja California Sur, la panista Guadalupe Saldaña. Por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, de Morena y Gustavo Madero Muñoz, del PAN.

Uno de los primeros senadores que se destapó fue el panista Gustavo Madero, quien se destapó al afirmar que aspira a continuar con la lucha del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra de la corrupción. Esto, luego de la detención en Estados Unidos del ex mandatario priista César Duarte, acusado como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos.

El 9 de julio dijo: “Yo ya lo he dicho a todas luces y con todas sus letras. Yo voy a buscar la candidatura por el Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Chihuahua para continuar los trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral, y me interesaría participar en esa contienda y ganarla, y lograrlo”.

Mientras que otros de los aspirantes para la gubernatura de Colima, por el PT, es Joel Padilla. Por Nayarit, el morenista Miguel Ángel Navarro; en Nuevo León, el panista Víctor Fuentes y el emecistas Samuel García, quienes abiertamente han manifestado su intención de suceder a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, buscará contender por la gubernadura de Querétaro. Por Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. En San Luis Potosí, Marco Antonio Gama y del morenista Primo Dothé.

Mientras que por Sonora, se ha mencionado a la panista Lilly Téllez, pero ella lo ha negado. En Tlaxcala, la morena Ana Lilia Rivera y por Zacatecas, la priista Claudia Anaya y el morenista José Narro.

Aunque mucho de los legisladores ya levantaron la mano para brincar de su escaño a una gubernatura, estas candidaturas se definirán en los próximas semanas, de acuerdo con los tiempos de cada partido político.