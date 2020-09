No es momento para olvidar precauciones ni ignorar advertencias: Enrique Clausen Iberri

Compartir ! tweet





Registra Sonora este día un solo fallecimiento y se confirmaron 65 nuevos casos por COVID-19

Hermosillo, Sonora, septiembre 15 de 2020. El COVID-19 es un enemigo invisible, que no camina, no se mueve por sí solo, pero está entre la gente en ciudades grandes y pueblos pequeños, por lo que no es momento para olvidar las precauciones, destacó Enrique Clausen Iberrin, tras informarse que este día Sonora registró un solo fallecimiento y se confirmaron 65 nuevos contagios por COVID-19.

El secretario de Salud en Sonora dijo que el Coronavirus tiene la guerra declarada y a veces deja ganar algunas batallas, pero ello es para confundir a las personas, por lo que no hay que confiarse para que no vuelva a ganar terreno.

“Por eso seguimos necesitando de ti, nos necesitamos mutuamente para frenarlo, no es momento aún para echar por la borda las precauciones o ignorar las advertencias, eres muy afortunado si en estos meses has estado al lado de tu familia, si has visto salir el sol desde las ventanas de tu casa, y no desde las ventanas de un hospital, eres muy afortunado al sentir entrar y salir el aire por tus pulmones y no atado a una cama de hospital o a un ventilador mecánico”, indicó.

Clausen Iberri pidió a la población a continuar aplicando la regla de tres aunque no hayan tenido contacto con el virus, ya que todas las acciones preventivas permitirán reducir su propagación.

“Que lo afortunado no te quite lo consciente, que lo afortunado no te quite la responsabilidad, vamos a seguir cuidándonos y aplicando la regla de tres: lavado de manos, uso de cubre bocas y sana distancia, y si ves que alguien no la aplica enséñale y muéstrale como se vence al COVID-19.

Hoy se confirmó un deceso por COVID-19 en una mujer residente de Hermosillo, acumulándose 2 mil 804 defunciones por esta enfermedad.

Este día, se sumaron 65 nuevos casos por COVID-19, en 36 mujeres y 29 hombres, acumulándose 31 mil 160 casos en total, residentes de: Hermosillo 18; Cajeme 17; Nogales 9; Guaymas 4; Navojoa, Etchojoa y Empalme 3 cada uno; Puerto Peñasco 2; San Ignacio Río Muerto, Fronteras, Magdalena, Caborca, Huatabampo y Bácum 1 cada uno.

Se confirmaron 2 casos pediátricos en 1 niña y 1 niño, acumulándose 537 en total; y 1 caso en una mujer embarazada, llegando a un total de 238 pacientes en este sector de población.

A la fecha 27 mil 432 personas se han recuperado de COVID-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es de 16% y de 30% en instituciones privadas.

Casos Covid-19 en Sonora: 31,160 casos confirmados y 2,804 defunciones

Defunciones registradas el 15 de septiembre: 1

Hermosillo: 1

Mujeres: 1

Institución Médica:

Issste: 1

Casos confirmados el 15 de septiembre: 65

Hermosillo: 18

Cajeme: 17

Nogales: 9

Guaymas: 4

Navojoa: 3

Etchojoa: 3

Empalme: 3

Puerto Peñasco: 2

San Ignacio Río Muerto: 1

Fronteras: 1

Magdalena: 1

Caborca: 1

Huatabampo: 1

Bácum: 1

Mujeres: 36/Hombres: 29

Institución Médica

Secretaría de Salud: 31

IMSS: 30

Isssteson: 4

Acumulados

Defunciones: 2,804

Hermosillo: 913

Cajeme: 585

Nogales: 248

San Luis Río Colorado: 244

Guaymas: 189

Navojoa: 123

Agua Prieta: 73

Caborca: 63

Huatabampo: 63

Empalme: 56

Etchojoa: 38

Puerto Peñasco: 29

Magdalena: 26

Benito Juárez: 26

Bácum: 20

Cananea: 19

San Ignacio Río Muerto: 11

Santa Ana: 10

Gral. Plutarco Elías Calles: 10

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 4

Nacozari de García: 4

Pitiquito: 4

Moctezuma: 4

Altar: 4

Cumpas: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Carbó: 2

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Álamos: 1

Mujeres: 1,201/Hombres: 1,603

Institución Médica

IMSS: 1,685

Secretaría de Salud: 848

Isssteson: 208

Issste: 57

Semar: 3

Sedena: 3

Total de Casos confirmados: 31,160

Hermosillo: 13,986 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 4,272 que representan 14% del total.

Nogales: 2,474 que representan 8% del total

San Luis Río Colorado: 1,890 que representan 6% del total

Guaymas: 1,560

Navojoa: 1,358

Caborca: 1,354

Agua Prieta: 727

Empalme: 544

Huatabampo: 510

Cananea: 431

Etchojoa: 303

Magdalena: 270

Puerto Peñasco: 206

Bácum: 148

Santa Ana: 117

Pitiquito: 110

Gral. Plutarco Elías Calles: 101

Benito Juárez: 93

San Ignacio Río Muerto: 85

Nacozari de García: 66

Álamos: 64

Ímuris: 57

Altar: 46

Rosario: 41

Ures: 35

Baviácora: 29

Moctezuma: 23

Yécora: 22

Benjamín Hill: 21

Bacoachi: 19

Cumpas: 16

San Miguel de Horcasitas: 16

Sahuaripa: 15

Fronteras: 13

Arizpe: 11

Aconchi: 11

Trincheras: 11

Naco: 10

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Carbó: 6

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Divisaderos: 5

Villa Hidalgo: 5

Granados: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

Bacerac: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Tepache: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 16,678/Hombres: 14,482

Institución Médica

Secretaría de Salud: 21,364

IMSS: 6,505

Isssteson: 2,426

Issste: 641

Sedena: 212

Semar: 12

Casos estudiados: 48,370

Confirmados: 31,160

Descartados: 17,210

Cuadro leve: 14,214

Pacientes activos: 782

Pacientes en seguimiento terminado: 13,432

Curados: 14,000

Hospitalizados: 142

Estables: 37

Graves: 90

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 15