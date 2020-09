Llama Secretario de Salud a celebrar las fechas patrias en casa, sin fiestas

Compartir ! tweet





Hoy se confirmaron 146 nuevos casos y 4 decesos más por COVID-19 en Sonora

Hermosillo, Sonora, septiembre 14 de 2020. Dado que las aglomeraciones son una importante y rápida fuente de contagio para la transmisión del COVID-19 el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, llamó a la población a celebrar las fiestas patrias permaneciendo en casa.

Tras confirmarse este día 4 decesos más y 146 casos nuevos a causa de la pandemia, el secretario de Salud comentó que el 15 de septiembre es un día importante en la vida de los mexicanos, porque tradicionalmente a la media noche en todo el país las y los ciudadanos acuden a las plazas públicas a celebrar la Independencia de México; sin embargo, el COVID-19 cambió la agenda, y de manera responsable las autoridades en Sonora decidieron celebrar de manera virtual esta fiesta patria.

“Así como muchas autoridades actuaron de manera responsable para evitar la propagación del virus, te pido por favor que tú también hagas lo mismo y pega el grito en tu casa, sin fiestas, pero muy mexicano, celebra nuestra Independencia sin ser una fuente de contagio, protégete y protege a los tuyos de este moral virus, y a las autoridades que promueven celebrar con aglomeraciones, les pido recapaciten y pospongan para el próximo año esta celebración, no arriesguen a la gente”, indicó.

Clausen Iberri pidió a las y los sonorenses levantarse en armas contra el Coronavirus, teniendo como armas el cubrebocas, el jabón o gel antibacterial y la sana distancia, con el entendimiento de que quedarse en casa no es un llamado a la rendición, sino un grito de batalla para derrotar al COVID-19 unidos y de forma solidaria.

“Celebremos nuestra Independencia como un ejército de verdaderos guerreros que luchan por recuperar su salud y por evitar los contagios, para que esta enfermedad no siga cobrando vidas: ¡Que viva México!, ¡Y que muera el Coronavirus!”, señaló.

Hoy se confirmaron 4 decesos más por COVID-19, en 2 mujeres y 2 hombres, residentes de: Caborca, Carbó, Hermosillo y Huatabampo, con lo que se acumulan 2 mil 803 fallecimientos.

Además, se suman 146 nuevos casos en 95 mujeres y 51 hombres, con lo que se acumulan 31 mil 095 casos en total, residentes de: Hermosillo 93; Cajeme 13; Etchojoa 8; Guaymas 7; Huatabampo 5; Cananea 4; Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado 3 cada uno; Santa Ana, Navojoa, Bácum, Benito Juárez, Ímuris, Ures y Magdalena 1 cada uno.

Se confirmaron 2 casos pediátricos en 2 niños, acumulándose 535 en total y 1 caso en una mujer embarazada, alcanzando 237 casos en este sector de la población.

A la fecha, se han recuperado 27 mil 422 personas de COVID-19 en Sonora, mientras que la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es de 15%, mientras que en instituciones privadas es de 30%.

Casos Covid-19 en Sonora: 31,095 casos confirmados y 2,803 defunciones

Defunciones registradas el 14 de septiembre: 4

Hermosillo: 4

Caborca: 1

Carbó: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 2/Hombres: 2

Institución Médica

Secretaría de Salud: 3

IMSS: 1

Casos confirmados el 14 de septiembre: 146

Hermosillo: 93

Cajeme: 13

Etchojoa: 8

Guaymas: 7

Huatabampo: 5

Cananea: 4

Nogales: 3

Caborca: 3

San Luis Río Colorado: 3

Santa Ana: 1

Navojoa: 1

Cáum: 1

Benito Juárez: 1

Ímuris: 1

Ures: 1

Magdalena: 1

Mujeres: 95/Hombres: 51

Institución Médica

Secretaría de Salud: 131

Issteson: 7

Issste: 5

IMSS: 3

Acumulados

Defunciones: 2,803

Hermosillo: 912

Cajeme: 585

Nogales: 248

San Luis Río Colorado: 244

Guaymas: 189

Navojoa: 123

Agua Prieta: 73

Caborca: 63

Huatabampo: 63

Empalme: 56

Etchojoa: 38

Puerto Peñasco: 29

Magdalena: 26

Benito Juárez: 26

Bácum: 20

Cananea: 19

San Ignacio Río Muerto: 11

Santa Ana: 10

Gral. Plutarco Elías Calles: 10

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 4

Nacozari de García: 4

Pitiquito: 4

Moctezuma: 4

Altar: 4

Cumpas: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Carbó: 2

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Álamos: 1

Mujeres: 1,200/Hombres: 1,603

Institución Médica

IMSS: 1,685

Secretaría de Salud: 848

Isssteson: 208

Issste: 56

Semar: 3

Sedena: 3

Total de Casos confirmados: 31,095

Hermosillo: 13,968 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 4,255 que representan 14% del total.

Nogales: 2,465 que representan 8% del total

San Luis Río Colorado: 1,890 que representan 6% del total

Guaymas: 1,556

Navojoa: 1,355

Caborca: 1,353

Agua Prieta: 727

Empalme: 541

Huatabampo: 509

Cananea: 431

Etchojoa: 300

Magdalena: 269

Puerto Peñasco: 204

Bácum: 147

Santa Ana: 117

Pitiquito: 110

Gral. Plutarco Elías Calles: 101

Benito Juárez: 93

San Ignacio Río Muerto: 84

Nacozari de García: 66

Álamos: 64

Ímuris: 57

Altar: 46

Rosario: 41

Ures: 35

Baviácora: 29

Moctezuma: 23

Yécora: 22

Benjamín Hill: 21

Bacoachi: 19

Cumpas: 16

San Miguel de Horcasitas: 16

Sahuaripa: 15

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 11

Trincheras: 11

Naco: 10

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Carbó: 6

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Divisaderos: 5

Villa Hidalgo: 5

Granados: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

Bacerac: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Tepache: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 16,642/Hombres: 14,453

Institución Médica

Secretaría de Salud: 21,333

IMSS: 6,475

Isssteson: 2,422

Issste: 641

Sedena: 212

Semar: 12

Casos estudiados: 48,197

Confirmados: 31,095

Descartados: 17,102

Cuadro leve: 14,148

Pacientes activos: 726

Pacientes en seguimiento terminado: 13,422

Curados: 14,000

Hospitalizados: 144

Estables: 37

Graves: 91

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 16