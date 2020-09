López-Gatell pide a mexicanos festejar Grito en casa

Compartir ! tweet





Las conferencias covid-19 serán suspendidas los días 15 y 16 de septiembre por las fiestas patrias, reanudando de nuevo el jueves 17

A 199 días de iniciada la pandemia de coronavirus, los casos de personas fallecidas llegó a 71 mil 49 y el número total de casos confirmados a 671 mil 716, de los cuales se estiman 36 mil 616 activos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los ciudadanos mantenerse en casa para la celebración del Grito de Independencia.

¿Qué deben hacer los gobiernos o estados que pasaron a colores más altos del riesgo Covid? Cuidadosamente evaluar si se está cumpliendo el confinamiento y a través de acciones administrativas vigilar que no abran los espacios públicos, que no deban de abrir, convocar y persuadir a que se mantengan todas y todos juntos solidarias y solidarios, apegados a las medidas básicas pero que deben ser constantes para lograr el control epidémico”, señaló.

Tras participar en el Informe Covid de Claudia Sheinbaum, López-Gatell reconoció la labor del Gobierno de la Ciudad de México para contener la epidemia.

Aunque yo ya conocía todo lo que están haciendo me quede profundamente impresionado por la integralidad, la creatividad y la extensión, la dedicación de la estrategia de control de covid en la Ciudad de México”, dijo.

SARAMPIÓN EN MÉXICO

Entre el 12 de febrero y el 31 de mayo sucedió el brote de sarampión en México, confirmó Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, 196 casos se confirmaron en ese período de tiempo; el primero de los casos, verificados por laboratorio, sucedió el mismo día que el primer caso de covid-19 identificado en México el 28 de febrero.

La mayoría de los casos, es decir 72, se ubicó en el grupo de edad de 20 a 39 años; 22 de los enfermos, el 11%, fueron bebés menores de un año, quienes por su edad aún no recibían la vacuna contra el sarampión.

Sin embargo, 135 de los casos confirmados, equivalentes al 69% del total, no contaban con las dosis de vacunas para prevenir la enfermedad.

El 20% restante, 39 casos, si demostraron tener sus dosis de vacunas completas, aun así enfermaron.

Dichas cifras colocaron a México en el segundo lugar del continente americano, entre los países con más casos, muy detrás de Brasil que contabilizó siete mil 856 registros, según los datos citados de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud.

La contención del brote a diferencia de la epidemia de covid-19, que continúa activa, obedeció, a decir de la doctora Ceballos, al conocimiento previo que se tiene ya sobre el virus del sarampión, así como la existencia de una vacuna para contrarrestarlo.

Entre las acciones que se llevaron a cabo para contener el brote fueron 110 cercos vacunales; 86 en la Ciudad de México, 22 en el Estado de México y dos en Campeche. Desde hace 106 días no se ha confirmado un nuevo caso de sarampión.