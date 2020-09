¡En Sonora no se hagan bolas, el bueno es Ernesto Gándara, así lo afirmo Alito Moreno presidente nacional del PRI!

Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y como balde agua helada les cayo en Sonora a muchos que ya se la creian que serian ellos los que nominaran al próximo candidato del PRI a la gubernatura de Sonora, resulta que el líder nacional del PRI Don Alito Moreno, ya dijo y grita a los cuatro vientos que no se hagan bolas en Sonora el candidato del PRI a la gubernatura de ese estado sera Ernesto Gándara.

Y pacatelas bombazo político en Sonora porque no hay duda él es el mandamas en el país del Partido Revolucionario Institucional y él sera el que nombre al próximo candidato del PRI a la gubernatura de Sonora, pues agárrense y cáiganse pa’tras, ya dijo que su candidato es el «Borrego» y aleguenle al jefe, así que pa’tras los filders.

Se podrían estar cayendo los arreglos del PRI en Sonora con la 4ta. Transformación y eso deja todo como estaba antes y después, descobija y pone en aprietos a otros candidatos de MORENA y el PAN porque el «Borrego» Gándara viene con todo y muy fuerte, con todo el apoyo del PRI nacional y mucha gente que lo quiere en Sonora y México así que aguas con el «Borrego», ya le dieron todo el apoyo en México y pudiera ganar, y si no al tiempo amigos lectores