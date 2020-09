Atención en salud mental es obsoleta en México: López-Gatell

Compartir ! tweet





Durante el primer semestre del año, en México se han registrado 2 mil 130 suicidios y 3 mil 655 intentos; Jalisco, Guanajuato y Chihuahua encabezan lista

Durante el primer semestre del año, en México se han registrado 2 mil 130 suicidios y 3 mil 655 intentos.

Los estados con el mayor número de suicidios son: Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, señaló Diana Iris Tejadilla Orozco, directora de Normatividad y Coordinación Institucional, Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental.

Añadió que, en lo que va del año aumentaron las llamadas por autolesión, de las cuales 66 por ciento fueron realizadas por mujeres y 33 por ciento por hombres.

Actualmente la tasa nacional de suicidios se ubica en 5.3 por ciento y aunque es una de las más bajas de América Latina, desde 2008 ha ido en aumento.

Y para el grupo de 15 a 29 años, representa la segunda causa de muerte.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el gobierno ya trabaja de manera multidisciplinaria para mejorar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, no obstante, aceptó, que existe la posibilidad de que el actual sexenio concluya, sin alcanzar las metas debido a la obsolescencia de la atención a la salud mental, que históricamente ha existido en nuestro país.

Que quede muy claro, las áreas de salud mental en el sistema nacional de salud mexicano son un ejemplo por demás ilustrativo de las insuficiencias que este sistema de salud mexicano ha tenido a lo largo de más de treinta años.

Si hay un área abandonada, ha sido ésta. La carencia de recursos humanos, no hay suficientes especialistas en salud mental en ninguno de los campos. Ni siquiera en la psicología, ni en la medicina psiquiátrica. No hay instalaciones suficientes, no hay protocolos de atención y el modelo de prevención, atención, rehabilitación de salud mental en México es francamente obsoleto”, sostuvo.

MÉXICO LLEGA A 69 MIL 649 MUERTES POR COVID

Son 69 mil 649 son las defunciones que se han acumulado en el país durante la pandemia por covid-19, debido a que se reportaron 554 nuevas muertes en las últimas 24 horas.

Mientras que 652 mil 364 son los casos confirmados acumulados, es decir, 4 mil 857 más que ayer; 40 mil 909 son los casos activos estimados, 86 mil 270 los sospechosos y 458 mil 850 las personas que se han recuperado.

La ocupación nacional promedio en camas generales es de 33 por ciento.

En contraste, Colima registró 58, Nayarit 57 y Nuevo León 51 por ciento.

En camas con ventilador, la ocupación promedio es del 27 por ciento. No obstante, Aguascalientes reportó 46 por ciento, Nuevo León 44 y la Ciudad de México, 42 por ciento.