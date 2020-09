Secretario de Hacienda presenta presupuesto austero… con reloj «de principito»

Compartir ! tweet





Al hacer la entrega simbólica del documento, el titular de Hacienda utilizó un reloj de marca suiza especial para pilotos aviadores llamado «le petit prince»

La Secretaría de Hacienda, entregó un Paquete Económico para el 2021 austero e incluso con algunos recortes en el gasto como en la Oficina de la Presidencia o en ramos administrativos, pero el titular de esta dependencia, Arturo Herrera utilizó esta tarde un reloj de la marca suiza, IWC Schaffhausen, con un valor nada despreciable.

Arturo Herrera dejó ver su reloj de la marca IWC Schaffhausen, que es especial para pilotos aviadores y que tiene un costo de 4 mil 700 euros, es decir, si tomamos en consideración que esta moneda está valuada en casi 26 pesos, ese modelo cuesta más de 121 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la página de internet de IWC Schaffhausen ese modelo es el IWC Aviador Mark XVIII Edición Le Petit Prince, o «el Principito».

En la descripción de la página el CEO de la compañía relojera, Christoph Grainger-Herr describe:

“Estamos firmemente comprometidos con nuestra tradición de excelencia desde hace más de 150 años. Nuestros relojes mecánicos se elaboran a mano en nuestros talleres con una meticulosa atención al detalle. Nuestras seis familias de relojes combinan la ingeniería de precisión con un extraordinario diseño atemporal y materiales de origen ético, un adorno de la tecnología más avanzada y de una elegancia incomparable para la muñeca”.

Presentación del presupuesto 2021

El secretario de Hacienda entregó simbólicamente el Paquete Económico para el 2021, que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación que, pese a las crisis económicas y de salud, prevé un crecimiento de nuestro país del 4.6%.

En un mensaje en la entrega, Arturo Herrera dijo que estas tres iniciativas se tienen que adaptar a la nueva realidad que afecta la pandemia por el Covid-19 y reiteró que es la crisis sanitaria más severa desde la pandemia de la Gripe Española en 1918 y que es la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión.

Dijo que hasta que no se encuentren una solución para la pandemia, mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales.

Considera una inflación del 3.0%, el tipo de cambio peso-dólar estará en 21.9, la tasa de interés rondara el 4%, el precio del barril del petróleo está en 42.1.

Continuará la política de austeridad, pero dijo que no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, “no cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados, tenemos que empezar con tranquilidad y responsabilidad, pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa”.

Adelantó que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal, ni en la Ley de Ingresos; destacó que las atribuciones con las que los dotaron en los últimos dos años: el combate contra la facturación falsa y la evasión y simulación fiscal, ayudarán que aún en condiciones difíciles el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes.

La pandemia y la crisis económica dejarán afectaciones en nuestro país y estima una caída del PIB del 8%.

“Déjenme ser muy claros, no hay disyuntiva entre economía y salud, la economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia”, dijo Herrera.