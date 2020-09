¡Se encienden los focos rojos en Palacio Nacional, AMLO super preocupado, MORENA podría perder todo en las próximas elecciones!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y ademas de muy buena fe, y sin el deseo de jorobar en contra de nadie, finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder y se hacen vivos, bueno vamos al grano.

Nos llegan informes calientitos desde la Cuidad de México que el señor presidente de la república anda muy super preocupado con lo que esta pasando en el país, un gran desorden en casi todos los aspectos y lo peor es que en las próximas elecciones MORENA su partido que lo llevo al poder pudiera perder la mayoría en el Congreso de la Unión, la gubernatura de Sonora y San Luis Potosí que son las que mas le interesan ganar, porque su amigo Alfonso Durazo sera su candidato y la ilusión de AMLO era que Sonora cambiara de régimen a la 4ta. Transformación.

Pero según las últimas encuestas que le acaban de llegar al presidente no son muy halagadoras en Sonora donde el carismático político y exalcalde de Hermosillo Don Ernesto Gándara sale pero muy arriba en las encuestas de Alfonso Durazo y aunado a eso ahora el PT, el Partido del Trabajo los dejara solos e ira con Ana Gabriela como candidata a la gubernatura y esos votos ya no serán para MORENA, esa es una la otra es que como lo acaba de anunciar Dante Delgado líder y dueño de MC ellos también irán solos por la gubernatura de Sonora, no habrá alianzas con MORENA.

Y así Ricardo Bours tendrá todo el apoyo de la gente de Sur de Sonora aunado a la gran división que trae interna MORENA en el país y en Sonora, todo eso trae super preocupado al presidente de la república, porque podrían perder sus dos gallos Alfonso Durazo para Sonora e Esteban Moctezuma actual Secretario de Educación Pública del país quien sera candidato de MORENA al estado de San Luis Potosí, donde aseguran la gente ya no quiere nada con MORENA y no votaran por ellos, se cansaron de puras promesas y ya ven como esta la situación en el país y por ende no votaran por MORENA.

Y por si esto fuera poco según las últimas encuestas que ya tiene AMLO en su poder de los 300 distritos electorales federales que tiene México mas de la mitad los tiene casi perdidos AMLO y MORENA, eso quiere decir que no solamente AMLO perderá las gubernaturas y alcaldías del país, si no que podría perder la mayoria en el Congreso de la Unión y así pues ya no le aprobarían nada y hasta podrían revertirles sus acuerdos y modificaciones a la Carta Magna que a hecho, ahora que tiene mayoría absoluta en el Congreso y la Camara de Senadores.

La gran verdad sin exagerar informes fidedignos entregados a AMLO lo traen muy cabizbajo por eso decidió irse a su rancho de Chiapas el fin de semana para meditar y platicar con los que invito para alejado de las cámaras ver esta situación, dicen que les ordeno echarle todas las ganas porque las próximas elecciones pudieran darles una gran sorpresa que los dejaría sin posibilidades para la otra presidencia de la república para su candidato y fiel amigo Marcelo Ebrard.

Así las cosas amigos lectores se encienden los focos rojos en Palacio Nacional, porque MORENA anda por los suelos en el país, y si no al tiempo amigos lectores.