Llama Enrique Clausen a padres de familia a extremar medidas de prevención aún durante clases a distancia

Se confirma el fallecimiento de siete personas, 119 nuevos casos de Covid-19 y 26 mil 29 personas se han recuperado de Covid-19 en Sonora

Hermosillo, Sonora; septiembre 06 del 2020. Esta pandemia por Covid-19 ha impuesto varios cambios, entre ellos, la educación a distancia, uno de los más retadores, sobre todo para las madres y padres de familia que ahora, desde el hogar, apoyan la educación de sus hijos, expresó Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse siete fallecimientos más y 119 contagios nuevos en Sonora.

En su mensaje a las y los sonorenses, el secretario de Salud detalló que muchos madres y padres de familia, por la necesidad de salir a trabajar, se han puesto de acuerdo con una amiga, vecina o con un familiar para juntar a dos o más niños en una sola casa para que, bajo la supervisión de un adulto, sus hijos puedan recibir su educación escolar, por lo que, dijo, es necesario seguir recomendaciones preventivas.

“A quienes en su hogar reciben al amiguito de su hija o hijo para que reciban su educación a distancia, les pido por favor que, aún en casa, sigan las recomendaciones que hemos venido dando para evitar más contagios; considera que, con el inicio de esta nueva modalidad escolar, es normal que se incremente la actividad y la interacción en el hogar, por lo que también debes extremar precauciones”, expresó.

El secretario de Salud indicó que, si en una casa hay dos o más niños tomando clases de manera virtual frente a una misma computadora, en la medida de lo posible, se debe asegurar que entre ellos haya una sana distancia y ambos usen el cubrebocas; si tocan con frecuencia la computadora, limpiarla regularmente con desinfectante, y hacer lo mismo en caso de que estén manejando algún material escolar.

Es importante, además, tener a la mano su gel antibacterial para que ellos mismos mantengan sus manos limpias el mayor tiempo posible; y desde luego, no olvidar tomarles la temperatura y estar pendientes de cualquier síntoma que pueda indicar que deban ser valorados por un doctor.

Clausen Iberri comentó sobre la importancia de la educación presencial para las y los estudiantes, pero, si no hay absoluto control de la transmisión de contagios y el virus se sigue transmitiendo por la falta de solidaridad de quienes saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, lo mejor es que la educación sea a distancia.

“Mientras tanto, quiero decirte que en coordinación con la Secretaría de e

Educación, trabajaremos para que cuando las clases vuelvan a ser presenciales, tengas plena seguridad de que tu hijo regresará al salón de clases en óptimas condiciones sanitarias”, aseguró.

El secretario de Salud agradeció a los trabajadores de la salud por apoyar, unirse y difundir la campaña educativa de Anticipa, y al “jalar” todos parejos, hay grandes resultados, pues, las y los sonorenses están yendo tempranamente al médico.

Otro tema muy importante, dijo, son recomendaciones para que todas y todos se cuiden de las altas temperaturas que se están registrando en gran parte del estado, en especial a las niñas y niños y adultos mayores, para evitar una deshidratación, es importante mantenerse hidratado con agua, también tomar Vida Suero Oral, en los Centros de Salud y hospitales se pueden proporcionar.

Natali Lagarda Badilla, neuropsicológa de la Secretaría de Salud Sonora, informó que, a través de llamadas telefónicas profesionales de salud mental brindan acompañamiento a los familiares de pacientes con Covid-19, por lo que, si alguna persona necesita apoyo u otro relacionado con salud emocional, puede solicitar atención a través del 911.

Este día, comunicó 10 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 26 mil 29 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad; además se confirmaron siete decesos más por Covid-19 en Sonora.

Detalló que los siete fallecimientos ocurrieron en siete mujeres entre 50 y 88 años de edad residentes de: Hermosillo, tres; Cajeme, dos; Puerto Peñasco y Huatabampo, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 05 y el 20 de agosto y fallecieron entre el 30 de agosto y el 06 de septiembre; las siete personas fueron atendidas en el IMSS, acumulándose 2 mil 743 defunciones en Sonora.

Hoy se confirmaron 119 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 29 mil 687 casos en total, los 119 casos ocurrieron en: 64 mujeres y 55 hombres residentes de: Hermosillo 52; Cajeme y Navojoa 16 cada uno; Nogales 13; Guaymas, cinco; San Luis Río Colorado, cuatro; Huatabampo, tres; Ímuris, Empalme y Cananea, dos cada uno; Naco, Caborca, Rosario Tesopaco y Puerto Peñasco, uno cada uno.

Entre ellos, tres casos pediátricos, en dos niños y una niña de entre 9 meses y 14 años, residentes de Hermosillo, Navojoa y Nogales, acumulándose 495 casos pediátricos.Hoy se confirmó un caso en una mujer embarazada, residentes de Hermosillo, acumulándose 229 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 119 casos nuevos confirmados, 16 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo y Cajeme, seis cada uno; Nogales, dos; Cananea y Empalme, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 29,687 casos confirmados y 2,743 defunciones

Defunciones registradas el 6 de septiembre: 7

Hermosillo: 3

Cajeme: 2

Huatabampo: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 7

Institución Médica

Secretaría de Salud: 7

IMSS: 3

Casos confirmados el 5 de septiembre: 119

Hermosillo: 52

Cajeme: 16

Navojoa: 16

Nogales: 13

Guaymas: 5

San Luis Río Colorado: 4

Huatabampo: 3

Ímuris: 2

Empalme: 2

Cananea: 2

Naco: 1

Caborca: 1

Rosario: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 64

Hombres: 55

Institución Médica

Secretaría de Salud: 76

IMSS: 40

Isssteson: 3

Acumulados

Defunciones: 2,743

Hermosillo: 885

Cajeme: 579

Nogales: 247

San Luis Río Colorado: 237

Guaymas: 188

Navojoa: 121

Agua Prieta: 72

Caborca: 62

Huatabampo: 60

Empalme: 55

Etchojoa: 35

Puerto Peñasco: 27

Magdalena: 26

Benito Juárez: 26

Cananea: 19

Bácum: 19

San Ignacio Río Muerto: 11

Santa Ana: 10

Gral. Plutarco Elías Calles: 10

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 4

Nacozari: 4

Pitiquito: 4

Moctezuma: 4

Cumpas: 3

Altar: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Álamos: 1

Mujeres: 1,167

Hombres: 1,576

Institución Médica

IMSS: 1,653

Secretaría de Salud: 821

Isssteson: 207

Issste: 56

Semar: 3

Sedena: 3

Total de Casos confirmados: 29,687

Hermosillo: 13,341 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 4,122 que representan 14% del total.

Nogales: 2,451 que representan 8% del total

San Luis Río Colorado: 1,841 que representan 6% del total

Guaymas: 1,396

Caborca: 1,311

Navojoa: 1,230

Agua Prieta: 726

Empalme: 494

Huatabampo: 463

Cananea: 421

Magdalena: 263

Etchojoa: 259

Puerto Peñasco: 156

Bácum: 143

Santa Ana: 112

Pitiquito: 100

Gral. Plutarco Elías Calles: 92

Benito Juárez: 87

San Ignacio Río Muerto: 78

Nacozari de García: 65

Álamos: 60

Ímuris: 53

Altar: 44

Rosario: 40

Ures: 32

Baviácora: 29

Yécora: 22

Moctezuma: 22

Benjamín Hill: 21

Bacoachi: 18

Cumpas: 16

San Miguel de Horcasitas: 16

Sahuaripa: 15

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 11

Trincheras: 10

Naco: 10

Nácori Chico: 7

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Carbó: 6

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Divisaderos: 5

Villa Hidalgo: 5

San Felipe de Jesús: 4

Granados: 4

Villa Pesqueira: 4

Bacerac: 3

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Tepache: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 15,866

Hombres: 13,821

Institución Médica

Secretaría de Salud: 20,127

IMSS: 6,386

Isssteson: 2,318

Issste: 632

Sedena: 212

Semar: 12

Casos estudiados: 45,498

Confirmados: 29,687

Descartados: 15,811

Curados: 12,234

Cuadro leve: 14,427

Pacientes activos: 632

Pacientes en seguimiento terminado: 13,795

Hospitalizados: 283

Estables: 53

Graves: 197

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 33