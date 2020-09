¡Renuncia de Alfonso Durazo y Esteban Moctezuma anunciada por AMLO será en el mes de noviembre del 2020, buscaran las gubernaturas de Sonora y San Luis Potosí en el 2021!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Anuncia AMLO que podrís haber varias renuncias en su gabinete se algunos secretarios de estado, por lo pronto ya acordaron con AMLO Alfonso Durazo, Secretarios de Seguridad Pública Nacional renunciar a su cargo en el mes de noviembre el día 15 para ser exactos.

Y así buscara ya de lleno con todo el apoyo del presidente de la republica la candidatura ya muy amarrada desde hace tiempo a la gubernatura de Sonora, así mismo ya también acordó con el señor presidente el actual secretarios de educación en el país el también exsecretario de gobernación en la administración del presidente Ernesto Zedillo, Don Esteban Moctezuma quien se va como candidato oficial de MORENA a la gubernatura de San Luis Potosí.

Y así se habla también de la salida del fiscal general de la república Don Alejandro Gertz Manero quien dicen se va a la secretaria de seguridad nacional donde estaba Durazo y en su lugar llegaría a la fiscalía general de la república el actual Jefe de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda el poderoso Don Santiago Nieto, y así se prevé una gran desbandada de “morenistas” que ahorita están encumbrados en México y que en su momento se los llevo Durazo con él.

Ahora ya están haciendo maletas para regresarse a la gran campaña que sin duda hará Don Alfonso Durazo en Sonora donde está a unos meses de ser el próximo gobernador de extracción diferente al PRI en el estado, sin suda Durazo será porque el miedo no anda en burro y todos le darán su apoyo si quieren estar bien con AMLO, hasta Manlio, Claudia (y Everybody) apoyaran a Durazo, le entregaran pues sin muchas condiciones Sonora a la 4ta. Transformación que es lo único que le pide AMLO a Manlio y a Claudia.

Todo será concedido por arte de magia finalmente está bien lo que hacen porque cualquiera lo haría, solo un tonto no haría eso sabiendo que AMLO se reeligiera por 6 años más llegados los tiempos y es mejor estar bien con AMLO en todos los aspectos, y si no al tiempo amigos lectores.