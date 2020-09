Semáforo amarillo no implica bajar la guardia contra el COVID-19: Salud Sonora

Compartir ! tweet





El riesgo de contagio continúa

Hermosillo, Sonora; septiembre 3 de 2020. El hecho de pasar a semáforo amarillo en Sonora no implica descuidar las medidas de prevención contra el Covid-19, informó Universo Ortiz.

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud estuvo en el Programa: “Hablemos de Salud” que se transmite a través de Facebook Live, donde detalló que la información que se genera en todas las unidades de salud, se sube a la plataforma federal en línea para notificar cada caso nuevo y la Secretaría de Salud federal realiza el semáforo de riesgo.

Mencionó que es muy importante que la gente tenga claro que no existirá un riesgo nulo, incluso cuando el semáforo esté en verde.

“Los indicadores epidemiológicos más altos obviamente van indicando el color del semáforo, por ejemplo, rojo es el color que indica el riesgo más alto, conforme va decreciendo el número de casos va cambiando el color del semáforo, de rojo a naranja a amarillo que es en el que estamos actualmente”, resaltó.

Dijo que se puede salir, pero con todas las medidas de prevención e higiene y si es posible, lo ideal es seguirse quedando en casa si no hay una actividad urgente fuera.

Subrayó la importancia de acudir de forma temprana a recibir atención médica, sobre todo las personas que tienen riesgo elevado como adultos mayores, personas con que tengan alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, mujeres embarazadas.

Recomendó a las personas de riesgo que tienen que laborar lo hagan desde casa, es decir, pidió a los jefes privilegiar el trabajo a distancia para sus empleados en esta situación.

Las medidas más efectivas, dijo, siguen siendo quedarse en casa si no es necesario salir, y si tienen que hacerlo que sea siguiendo la regla de tres o con CALMA, C= cubrebocas, A= actitud preventiva, L= libre de fiebre, M= manos limpias y A= 1.5 metros de distancia, precisó el funcionario estatal.

El subdirector invitó a la población a consultar información verificada de las redes sociales y página de la Secretaría de Salud y evitar hacer caso de cadenas de whats app o noticias falsas, que provocan alarma innecesaria.