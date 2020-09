Por Covid-19 han muerto 1,410 trabajadores de la Salud: Ssa

Compartir ! tweet





José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, resaltó que en México los trabajadores de la salud fallecen en menor proporción que la población en general

Pos decesos por Covid-19, se elevaron a 66 mil 329, debido a la ocurrencia de 513 nuevos fallecimientos. Mientras que 616 mil 894 son los casos confirmados acumulados, por el registro de 5 mil 937 más contagios que ayer.

Los casos activos estimados suman 39 mil 940, los sospechosos 83 mil 820 y los pacientes recuperados 430 mil 287.

La ocupación nacional promedio en camas generales, es de 34 por ciento. En contraste, Nuevo León y Nayarit registraron 57 por ciento y Colima 52.

En camas con ventilador, la ocupación promedio es del 29 por ciento. No obstante, Nuevo León reportó 51 por ciento, Aguascalientes 49 y Colima 44 por ciento.

PROFESIONALES DE LA SALUD AFECTADOS POR COVID-19

En lo que va de la pandemia de coronavirus se han reportado mil 410 defunciones en trabajadores de la salud:

49 por ciento de las muertes se registraron en médicos y doctoras.

29 por ciento en otras ocupaciones de la salud

18 por ciento en enfermería

2 por ciento en laboratoristas

2 por ciento en odontólogos

104 mil 590 son los casos confirmados acumulados, distribuidos de la siguiente manera:

42 por ciento en personal de enfermería

28 por ciento en otras ocupaciones del área de salud

27 por ciento en médicos y doctoras

2 por ciento en laboratoristas

1 por ciento en dentistas.

LETALIDAD POR COVID-19 EN PERSONAL DE LA SALUD

Al responder al informe publicado por Amnistía Internacional que señaló que, a nivel mundial México registra la mayor cantidad de muertes por coronavirus entre trabajadores de la salud, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, resaltó que no son correctos estos datos, porque entre otras razones, no se está comparando el nivel de letalidad.

Explicó que en nuestro país la tasa de letalidad de profesionales que fallecieron por Covid-19, es del 3.8 por ciento, lo que quiere decir que los trabajadores de la salud fallecen en menor proporción que la población en general.

Añadió, que el 25 por ciento de la población en general, registró enfermedad grave de coronavirus, frente a tan solo- un siete por ciento- que se reportó en los profesionales de la salud.

“Qué queremos decir con estos dos indicadores. Que enferman menos gravemente y fallecen todavía en una menor proporción. Esto lo que quiere decir, es que el grupo de profesionales de la salud en México, no evidencia, un mayor riesgo o una mayor frecuencia de enfermar grave o de fallecer en relación a la población en general.

“Si estos dos indicadores, por ejemplo, estuvieran por encima de la media, o por encima de los que vemos en la población en general, entonces podríamos pensar que es un riesgo ser un profesional de la salud en México porque estarían falleciendo o enfermando gravemente, pero no es así”, señaló José Luis Alomía.

Por otra parte, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que debido a la emergencia sanitaria, 40 mil 927 trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo se quedaron en casa con el permiso COVID y 443 mil 893 trabajadores siguen activos.

Indicó que el Instituto ha registrado la muerte de 268 trabajadores en activo, lo que significa que la tasa de letalidad por cada 100 trabajadores infectados, fue de 0.86 por ciento. En contraste, la tasa de letalidad de los trabajadores con permiso COVID fue de 1.08 por ciento.

En el caso de los trabajadores activos, hubo 31 mil 124 trabajadores que fueron positivos a coronavirus, lo que da una tasa de infección de 7.1 por ciento.

“¿Y qué pasó con aquellos que estaban de permiso? De los 40 mil que estaban de permiso, confirmamos a 2 mil 569 y eso da una tasa de infección de 6.27 por ciento, la diferencia es poca. ¿Esto qué muestra? Que el Equipo de Protección Personal funcionó, que hubo suficientes cuidados, que aquellos que se quedaron trabajando tuvieron una tasa de infección muy parecida a aquellos que se quedaron en casa”, sostuvo.