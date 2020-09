Mientras no haya vacuna debemos continuar con las medidas preventivas contra el Covid-19: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





17 pacientes Covid son dados de alta

Se confirman 15 fallecimientos y 169 casos nuevos por este virus

Hermosillo, Sonora; septiembre 02 del 2020. Ante el virus del Covid-19 que amenaza la salud y la vida de las y los sonorenses, debemos tomar una serie de medidas preventivas en distintos ámbitos de la vida, medidas que protegerán de aquí, a que haya una vacuna contra este virus, expresó Enrique Clausen Iberri.

Al confirmarse 15 fallecimientos más en Sonora y 169 casos nuevos por Covid-19, el secretario de Salud, en su mensaje a las y los sonorenses recordó que las principales medidas que todos deben de realizar es la es la regla de tres: usar cubrebocas; lavarse las manos constantemente con agua y jabón y mantener una distancia segura con las demás personas.

Pero, dijo, además de la regla de tres, hay otras claves que pueden proteger a las personas y a sus familias del Covid, para hacer compras de manera segura: pueden realizar las compras por internet, para no exponerse en lugares concurridos, acudir a las tiendas a la hora de menor afluencia y una sola persona por familia, en el supermercado, no tocar mercancía que no va a llevar, sobre todo, si se trata de productos básicos.

Al llegar a casa, después de haber hecho las compras, desinfectar todo lo que se haya comprado, esto también se debe hacer si fue por internet, además, la persona que realizó las compras debe cambiarse de ropa y lavarla.

Si llegas a presentar síntomas, debe atenderse inmediatamente y si la prueba de Covid sale positiva, comunicarse inmediatamente al programa anticipa al 66 28 88 05 25 e informar los lugares que visitó en los últimos días; además de contactar a todas las personas con las que se haya convivido para que se realicen la prueba al quinto día de haber convivido con la persona infectada.

“Sé que puede ser incómodo seguir estas recomendaciones, pero nada es más grande que el amor por tu familia, nada es más grande que la vida de tus hijos, nada es demasiado, cuando se trata de proteger la salud y la vida de las personas más importantes de tu vida”, expresó.

Jürgen Adam, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, informó que esta asociación tiene vinculadas a más de 70 escuelas de medicina a nivel nacional, incluida la Universidad de Sonora y agradeció al secretario de Salud por preocuparse por los estudiantes de medicina de la entidad y procurar que cuenten con lo necesario para una educación de calidad.

La Asociación Mexicana de Médicos en Formación, dijo, seguirán trabajando de la mano con Salud Sonora para garantizar el ejercicio de los derechos de los médicos en formación.

Este día, comunicó, 17 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 24 mil 567 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad, además se confirmaron 15 defunciones más por Covid-19 en Sonora.

Detalló que los 15 fallecimientos ocurrieron en: nueve mujeres y seis hombres, entre 32 y 89 años de edad residentes de: Hermosillo, ocho; Cajeme y Navojoa, dos cada uno; San Luis Río Colorado, Caborca y Puerto Peñasco, uno cada uno, iniciaron síntomas entre el 19 de julio y el 27 de agosto y fallecieron entre el 20 de julio y el 02 de septiembre; respecto a la institución médica donde fueron atendidos: ocho fue en la Secretaría de Salud; y siete en el IMSS, acumulándose 2 mil 705 defunciones en Sonora.

Se confirmaron 169 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 28 mil 954 casos en total, los 169 casos ocurrieron en: 97 mujeres y 72 hombres residentes de: Hermosillo 108; Caborca 12; Cajeme 10; Huatabampo, nueve; Nogales, seis; San Luis Río Colorado, cinco; Etchojoa, cuatro; Puerto Peñasco, tres; Cananea, Empalme y Guaymas, dos cada uno; Benito Juárez, Santa Ana, Cumpas, Navojoa, Ímuris y Agua Prieta, uno cada uno.

Entre ellos, cinco casos pediátricos, en tres niñas y dos niños de entre 4 y 10 años residentes de: Hermosillo, cuatro; y Etchojoa, uno; acumulándose 479 casos pediátricos. Hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, por lo que se mantienen 227 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 169 casos nuevos de hoy, 14 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo, nueve; Cajeme, tres; y San Luis Río Colorado, dos.

Casos Covid-19 en Sonora: 28,954 casos confirmados y 2,705 defunciones

Defunciones registradas el 2 de septiembre: 15

Hermosillo: 8

Cajeme: 2

Navojoa: 2

San Luis Río Colorado: 1

Caborca: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 9/Hombres: 6

Institución Médica

Secretaría de Salud: 8

IMSS: 7

Casos confirmados el 2 de septiembre: 169

Hermosillo: 108

Caborca: 12

Cajeme: 10

Huatabampo: 9

Nogales: 6

San Luis Río Colorado: 5

Etchojoa: 4

Puerto Peñasco: 3

Cananea: 2

Empalme: 2

Guaymas: 2

Benito Juárez: 1

Santa Ana: 1

Cumpas: 1

Navojoa: 1

Ímuris: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 97/Hombres: 72

Institución Médica

Secretaría de Salud: 149

IMSS: 11

Isssteson: 6

Issste: 3

Acumulados

Defunciones: 2,705

Hermosillo: 864

Cajeme: 575

Nogales: 246

San Luis Río Colorado: 236

Guaymas: 186

Navojoa: 120

Agua Prieta: 71

Caborca: 61

Huatabampo: 58

Empalme: 55

Etchojoa: 34

Magdalena: 26

Benito Juárez: 26

Puerto Peñasco: 25

Cananea: 19

Bácum: 19

San Ignacio Río Muerto: 11

Santa Ana: 10

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 4

Nacozari de García: 4

Pitiquito: 4

Moctezuma: 4

Cumpas: 3

Altar: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Álamos: 1

Mujeres: 1,144/Hombres: 1,561

Institución Médica

IMSS: 1,632

Secretaría de Salud: 805

Isssteson: 206

Issste: 56

Semar: 3

Sedena: 3

Total de Casos confirmados: 28,954

Hermosillo: 13,028 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 4,045 que representan 14% del total.

Nogales: 2,429 que representan 8% del total

San Luis Río Colorado: 1,797 que representan 6% del total

Guaymas: 1,318

Caborca: 1,276

Navojoa: 1,181

Agua Prieta: 713

Empalme: 484

Huatabampo: 451

Cananea: 412

Magdalena: 256

Etchojoa: 249

Puerto Peñasco: 143

Bácum: 139

Santa Ana: 109

Pitiquito: 100

Benito Juárez: 86

Gral. Plutarco Elías Calles: 84

San Ignacio Río Muerto: 75

Nacozari de García: 65

Álamos: 58

Ímuris: 46

Altar: 44

Rosario: 39

Ures: 32

Baviácora: 29

Yécora: 22

Moctezuma: 22

Benjamín Hill: 19

Bacoachi: 18

Cumpas: 16

San Miguel de Horcasitas: 15

Sahuaripa: 15

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 11

Naco: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Carbó: 6

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Divisaderos: 5

Villa Hidalgo: 5

San Felipe de Jesús: 4

Granados: 4

San Javier: 3

Bacerac: 3

Santa Cruz: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Suaqui Grande: 1

La Colorada: 1

Huachinera: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 15,464/Hombres: 13,490

Institución Médica

Secretaría de Salud: 19,497

IMSS: 6,314

Isssteson: 2,282

Issste: 631

Sedena: 212

Semar: 12

Casos estudiados: 43,666

Confirmados: 28,954

Descartados: 14,712

Curados: 10,823

Cuadro leve: 15,150

Pacientes activos: 1,406

Pacientes en seguimiento terminado: 13,744

Hospitalizados: 276

Estables: 51

Graves: 187

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 38