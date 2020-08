¡En Cajeme repetiran como canditados a la alcaldia 3 regidores Rodrigo Bours, Emeterio Ochoa y Gustavo Almada!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» AlvaradoHermosillo, Son.- Y casi confirmado que en Cajeme tres de los regidores actuales que ya fueron candidatos a la presidencia municipal de Obregón volverán a repetir la dosis por sus mismos partidos. Nos queda claro que Rogelio Díaz Brown y la gobernadora del estado se la volverán a rifar con el priista Emeterio Ochoa, porque se la deben y ahora si pueda ganar ya que las circunstancias no estarán como las elecciones pasadas, con un Morena desgastado, dividido y muy empleitado internamente pueda ser y gane Emeterio. Bueno eso es lo que ellos piensan y traen mente que así puedan ser las cosas por eso repetirán con Emeterio, y así sucesivamente por el partido de Movimiento Ciudadano vuelve otra vez el regidor Gustavo Almada que como todos sabemos si no gana si es muy bueno para quitarles votos a sus contrincantes y que gane su preferido y arreglado, con quién lo utiliza, así es para eso nomás sirve Gustavo Almada el «Quita» votos le dicen.Y por el otro lado también se escuchan muy fuertes los rumores casi confirmados que el actual regidor independiente Rodrigo Bours Castelo podría volver a ser candidato a la presidencia municipal de Cajeme otra vez, ya que en las elecciones pasadas obtuvo demasiados votos y pues eso le ayudaría mucho al candidato a gobernador que el apoye llegados los tiempos, a su hermano Ricardo Bours o a quien el decida.Pero Rodrigo a sido un buen contrapeso político y valdría la pena verlo otra vez en la boleta en Cajeme, el asunto se torna mas grave para algunos priistas que también la quieren en Cajeme como el pésimo y bueno para nada del diputado gerente del «Tino» Félix el mentado Armando Alcalá, que al único que le rinde cuentas pero del cheque es a su compadre querido y padrino político el «Tinito» Félix.Ese se quedara chillando en la loma porque no le darán la candidatura a la alcaldía de Cajeme, además que Rogelio Díaz Brown y la gobernadora tampoco lo quieren para Cajeme, así es la política, repetirán en el rojo, el naranja y el independiente por Cajeme otra vez y hagan sus apuestas señores, y si no al tiempo amigos lectores.