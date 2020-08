Disminuye en Sonora porcentaje de casos positivos de Covid-19

Compartir ! tweet





Pide Clausen Iberri no confiarse, no bajar la guardia y mantener protocolos rigurosos

Este día de registraron 16 decesos más y 178 nuevos casos de la enfermedad en la entidad

Hermosillo, Sonora, agosto 19 de 2020. Producto del trabajo en equipo en todos los sectores, en los últimos días en Sonora se ha registrado una mejoría en el porcentaje de personas positivas a Coronavirus (Covid-19), sin embargo, no es momento de bajar la guardia y sí de mantener las medidas y protocolos sanitarios rigurosos para evitar posibles rebrotes masivos, señaló Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron 16 decesos más y 178 nuevos casos de la enfermedad en la entidad.

El secretario de Salud indicó que en el momento más crítico de la enfermedad en Sonora, de cada 100 personas que se hacían la prueba, 70 salían positivos, mientras que hoy, de cada 100 pacientes que se realiza la prueba, sólo 40 resulta positivo, pero aclaró que de acuerdo con los parámetros internacionales se puede considerar que el virus está controlado, solo si el porcentaje de pruebas positivas no es mayor a 5 por ciento, por lo que todavía queda mucho trabajo por hacer.

“Si nos comparamos con nuestros vecinos de Arizona, ellos están teniendo un porcentaje del 15 por ciento de pruebas positivas, por lo que están más cerca de controlar el virus, claro que es de alegrarse que, de tres semanas para acá, en Sonora el número de pacientes hospitalizados haya disminuido de manera importante y tenemos el mismo porcentaje en la disminución de pacientes que requieren ventilador. Sí, son buenas noticias, pero, con un 40 por ciento de pruebas positivas, de ningún modo podemos considerar que exista todavía una tendencia estable a la baja”, afirmó.

Las medidas rigurosas se deben seguirse respetando, enfatizó Clausen Iberri, para que no haya un rebrote masivo, por lo que hizo el llamado a proteger a las personas del sector de mayor riesgo, así como respetar la regla de tres, usando el cubrebocas, lavándose constantemente las manos y cumpliendo con el distanciamiento social.

Por su parte, Clemente Baltierra Ochoa, director de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud Sonora, detalló que este día 33 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, para acumular 21 mil 437 sonorenses que se han recuperado.

Agregó que este miércoles se confirmaron 16 decesos más por Covid-19, los cuales ocurrieron ocho en hombres y ocho mujeres, con edades entre los 26 y los 88 años, residentes de: Hermosillo (12); Cajeme (2); Etchojoa (1) y Fronteras (1).

Los pacientes iniciaron síntomas entre el 20 de julio y el 8 de agosto y fallecieron entre el 12 y el 19 de agosto, de los cuales 15 eran derechohabientes del IMSS y uno del Isssteson, con lo que acumulan 2,492 defunciones en Sonora.

Baltierra Ochoa apuntó que este día se confirmaron 178 nuevos casos, para un total de 26 mil 169 casos en Sonora; los 178 casos ocurrieron en 116 mujeres y 62 hombres, 58 de los casos en residentes de Hermosillo; 36 de Cajeme; 23 de Caborca; 22 de San Luis Río Colorado; 13 de Empalme; cinco de Navojoa; cinco de Nogales; cuatro de Cananea; cuatro de Guaymas; tres de Etchojoa; tres de Magdalena de Kino; uno de Huatabampo y uno de Benito Juárez.

Añadió que entre ellos se confirmaron cuatro casos pediátricos, en tres niñas y un niño de entre 0 y 14 años, residentes de Caborca (2); Empalme (1) y Cananea (1), acumulándose 387 casos pediátricos, además se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, dos de ellas residentes de San Luis Río Colorado y una de Hermosillo, acumulándose 209 casos de Covid-19 en embarazadas, siete de los 178 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, dos de ellos residentes de Caborca; dos de Cajeme; uno de Guaymas; uno de Hermosillo y uno de Empalme.

Casos Covid-19 en Sonora: 26,169 casos confirmados y 2,492 defunciones

Defunciones registradas el 19 de agosto: 16

Hermosillo: 12

Cajeme: 2

Etchojoa: 1

Fronteras: 1

Mujeres: 8/Hombres: 8

Institución Médica

IMSS: 15

Isssteson: 1

Casos confirmados el 19 de agosto: 178

Hermosillo: 58

Cajeme: 36

Caborca: 23

San Luis Río Colorado: 22

Empalme: 13

Navojoa: 5

Nogales: 5

Cananea: 4

Guaymas: 4

Etchojoa: 3

Magdalena: 3

Huatabampo: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 116/Hombres: 62

Institución Médica

Secretaría de Salud: 171

IMSS: 5

Isssteson: 2

Acumulados

Defunciones: 2,492

Hermosillo: 769

Cajeme: 551

Nogales: 240

San Luis Río Colorado: 219

Guaymas: 174

Navojoa: 107

Agua Prieta: 69

Caborca: 56

Huatabampo: 51

Empalme: 48

Etchojoa: 32

Magdalena: 25

Benito Juárez: 25

Bácum: 18

Cananea: 16

Puerto Peñasco: 16

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

Santa Ana: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Mujeres: 1,052/Hombres: 1,440

Institución Médica

IMSS: 1,479

Secretaría de Salud: 755

Isssteson: 198

Issste: 55

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 26,169

Hermosillo: 11,776 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,706 que representan 14% del total.

Nogales: 2,310 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,580 que representan 6% del total

Guaymas: 1,166

Caborca: 1,136

Navojoa: 1,071

Agua Prieta: 657

Huatabampo: 393

Cananea: 383

Empalme: 350

Magdalena: 247

Etchojoa: 209

Bácum: 118

Puerto Peñasco: 108

Santa Ana: 103

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 81

Benito Juárez: 78

Nacozari de García: 63

San Ignacio Río Muerto: 59

Álamos: 53

Altar: 42

Ímuris: 37

Rosario: 36

Ures: 30

Baviácora: 29

Yécora: 22

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 18

San Miguel de Horcasitas: 15

Cumpas: 15

Sahuaripa: 15

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 9

Naco: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 13,907/Hombres: 12,262

Institución Médica

Secretaría de Salud: 17,165

IMSS: 5,970

Isssteson: 2,211

Issste: 601

Sedena: 210

Semar: 12

Casos estudiados: 37,660

Confirmados: 26,169

Descartados: 11,491

Dados de alta: 6,726

Cuadro leve: 16,657

Pacientes activos: 1,946

Pacientes en seguimiento terminado: 14,711

Hospitalizados: 294

Estables: 47

Graves: 210

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 37