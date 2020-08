¡Los Yaquis y el fuego amigo no abonan a la candidatura de Durazo para el 2021!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, resulta que ya esta saliendo el peine pues, en las comunidades yaquis de Sonora hay una parte muy importante de sus miembros que no quieren que por ningún motivo llegue el Lic. Alfonso Durazo a la candidatura de Sonora, mucho menos que sea su próximo gobernador.

El asunto aquí podría tornarse mas grave conforme estén pasando los días y se acerque mas la designación de Durazo, que ya es un hecho que así sera y que el renuncia después del informe del presidente de la república el día primero de septiembre.

Nos llegan informes fidedignos que el fuego amigo hacia Durazo, «morenistas» dolidos con la 4ta. Transformación después de que según ellos no fue lo que esperaban de AMLO y Durazo ahora le atizan duro pero en contra de AMLO y todo lo que huela a Morena, como es el caso de las comunidades yaquis, donde reconocidos morenistas o ex morenistas son los asesores y aconsejadores de los yaquis para que no accedan a los que AMLO les propuso.

Y no tanto por no aceptar si no mas que nada para estar en contra y no concederle ni a Durazo ni a AMLO sus propuestas, porque a los morenistas dolidos no les conviene y pues se aprovechan de los yaquis para llevar agua a su molino, y por si esto fuera poco también le tupen duro en contra a la candidatura de Durazo, Ana Gabriela Guevara que también la quiere para Sonora en el 2021, ella apoyada por una gran parte de actual gobierno de Sonora.

Bueno eso dicen los mas enterados de este delicado asunto, aunado a esto dicen que también la actual alcaldesa de Hermosillo, Doña Celida López también por ahí no a desaprovechado la oportunidad de tundirle en contra a Durazo, claro no abiertamente pero si lo hace y se entiende porque también ella quiere ser candidata de Morena a la gubernatura de Sonora en el 2021, y así sucesivamente el gran fuego amigo le atiza duro en contra de Durazo, hay muchos morenistas que cuando llega Durazo a Sonora andan de donde te pongo santo que no te quiebres, y nomas no están con él le tunden duro.

Hay muchos alcaldes de Sonora que hablan pestes de él como la alcaldesa de Navojoa que no quiere a Durazo, desde que le quiso imponer a un militar de secretario de seguridad publica en Navojoa y no se dejo Doña Rosario Quintero, la alcaldesa de Guaymas tampoco mira bien a Durazo aunque por politiquerías lo salude muy bien, así es que el señor Alfonso Durazo debe checar bien quienes realmente están con él y quienes están en su contra para que pueda hacer una buena campaña en Sonora.

No tenemos duda de su gran capacidad política a sido secretario particular de Colosio, de Fox, de AMLO y ahora como secretario de seguridad nacional a sido buen funcionario, así que demosle el beneficio de la duda y déjenlo llegar como gobernador de Sonora, hemos tenido peores gobernantes en el estado, así que de los peores el mejor, animo Dr. Alfonso Durazo y mucha suerte en su próximo gobierno de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.