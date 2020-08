APRUEBA COMITÉ DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN LA REACTIVACIÓN DE EVENTOS AL AIRE LIBRE Y LIGAS DEPORTIVAS

Compartir ! tweet





El Comité de Seguimiento, Control y Evaluación para la reactivación de los sectores productivos, económicos y sociales en Cajeme sigue trabajando en preparativos y capacitación hacia una tercera fase de reapertura gradual, paulatina y responsable en el marco de la pandemia por Covid-19, en este sentido se aprobó que para el próximo miércoles 26 de agosto podrían ser reactivados los eventos al aire libre, con capacidad para 50 invitados, más 25 personas de staff como máximo; así como la ligas deportivas para mayores de 15 años.

“Es importante que las personas que acudan a dichos eventos mantengan las medidas implementadas para el autocuidado personal a través de la campaña ‘Aprendamos a Convivir’, así como el control establecido para mantener una moderada afluencia vehicular; mientras que, para los responsables de promocionar los eventos, la invitación es para que se registren en la página de http://nuevanormalidad.gob.mx/, y vayan preparándose hacia una eventual reapertura de sus espacios al aire libre”, indicó Mariscal Alvarado.

Agregó que con el objetivo de corroborar el cumplimiento con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas y Sociales, la Unidad Municipal de Seguridad contra el Covid-19 conformada por Inspección y Vigilancia, Protección Civil y Seguridad Pública, seguirá con operativos de supervisión para verificar que se cumple con los estrictos protocolos, tales como el uso de gel antibacterial, tapete sanitizante, uso de cubre bocas o careta entre los asistentes, filtro para tomar temperatura, constante lavado de manos y que se respete la sana distancia.

Además de las medidas básicas, las citas deben ser programadas, las invitaciones virtuales, previa sanitización de los espacios, se recomienda segmentación de áreas para evitar contactos innecesarios entre personas, disponer de infografía sobre el cuidado personal, señalización de área de ingreso y salida, sana distancia entre asistentes y trabajadores, que el personal de staff evite el uso de corbatas o moños, pelo largo suelto, uñas largas o postizas, no usar joyas u otros accesorios.

Previo a al evento de debe revisar que las jaboneras y dispositivos de gel antibacterial estén llenos y listos para usarse, cloro, trapeadores y otros productos de limpieza listas para usarse, desinfectar constantemente botones de W.C., pomos de puertas y llaves de agua y otros lugares o superficies de mayor contacto.

Mesas, manteles, centros de mesa y sillas deberán ser debidamente desinfectadas, plato base desinfectado, copa desinfectada y colocada boca abajo, cubierto desinfectado y enfundado en bolsa de celofán.

En cuanto a la reactivación de las ligas deportivas para mayores de 15 años, la medidas generales son que las competencias deben realizarse sin la presencia de público, cada jugador debe llevar su propio termo o envase de agua, usar cubrebocas cuando la ocasión lo amerite, en la banca todos deberán de estar separados a metro y medio de distancia, todos deben llevar su gel anti bacterial, cada equipo deberá contar con botiquín de primeros auxilios, no se podrá ingresar a los campos hasta que el equipo anterior se haya retirado en su totalidad, ningún equipo que no haya tomado el curso de Protección Civil podrá regresar a las competencias.

Cabe mencionar que, no regresarán hacer actividad física niños menores de 15 años ni adultos mayores de 65 años.