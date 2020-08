Pide Clausen Iberri aplicar la regla de 3 para prevenir contagios: usar cubrebocas, lavarse las manos y respetar el aislamiento social

Compartir ! tweet





Esta regla es: uno, usar cubre bocas, dos, lavarte bien y constantemente las manos y tres, respetar el distanciamiento social

Hermosillo, Sonora; agosto 17 de 2020. Las medidas más eficaces para contener el Coronavirus (Covid-19), las tienes a tu alcance y son las del distanciamiento social, el uso del cubrebocas y lavarse las manos frecuentemente, enfatizó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se registraron 23 fallecimientos más y 98 nuevos casos de la enfermedad.

Después de felicitar y agradecer la labor a todos los trabajadores del sector salud en Sonora el secretario de Salud indicó que, para hacer frente a esta enfermedad lo más importante es seguir una regla vital, la cual aumenta la posibilidad de no infectarse de Covid-19.

“Esta regla es: uno, usar cubre bocas, dos, lavarte bien y constantemente las manos y tres, respetar el distanciamiento social; esto quiere decir que hay que hacer un esfuerzo permanente y disciplinado para cuidarnos y cuidar a la familia. esto no quiere decir que es fácil, quiere decir que está en nuestra cancha”, afirmó.

El esfuerzo debe ser permanentemente y disciplinado, señaló Clausen Iberri, ya que de no hacerlo se está más propenso a infectarse y contagiar a sus sere4s queridos, lo que podría desencadenar en situaciones lamentables.

“Cuando tú estás contagiado, sufres, pero también es muy difícil ver a un ser querido sufrir y llorar de dolor por que tú estás enfermo, es muy difícil ver a una madre o un padre morir, y es muy difícil verlos sufrir por un hijo que está enfermo. el dolor no es sólo para el que enferma, sino para todos en casa, para un padre es lo más difícil de la vida, es ver morir a una hija o a un hijo, es casi imposible reponerse a un golpe así, más sabiendo que se pudo haber evitado, por favor no esperes a que esto suceda para entender, no dejes que este terrible enemigo entre en tu casa, no dejes que destruya tu vida familiar”, expresó.

Por su parte, Leticia del Rincón Muro, psicóloga del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, quien detalló que este lunes 12 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, para acumular 21 mil 355 personas recuperadas.

Añadió que este día se confirmaron 23 decesos, de los cuales 23 ocurrieron en 12 hombres y 11 mujeres, entre 40 y 77 años de edad, para acumular 2 mil 466 defunciones en la entidad; de los 23 fallecimientos, 11 se registraron en residentes de Hermosillo; tres de Guaymas; dos de Nogales; dos de San Luis Río Colorado; dos de Bácum; uno de Puerto Peñasco; uno de Cajeme y uno de Cananea.

Dijo que las personas iniciaron síntomas entre el 23 de junio y el 10 de agosto, y fallecieron entre el 15 de julio y el 16 de agosto; 20 eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud; además mencionó que se registraron 98 casos nuevos, acumulándose 25 mil 804 casos en total en Sonora.

Del Rincón Muro indicó que os 98 casos ocurrieron en 59 mujeres y 39 hombres, residentes de:

Hermosillo (50); Cajeme (19); Navojoa (11); Guaymas (7); Etchojoa (2); Huatabampo (2); Yécora (1); Sahuaripa (1); Álamos (1); Caborca (1); San Luis Río Colorado (1); Puerto Peñasco (1); y Bácum (1).

Agregó que entre ellos se confirmaron tres casos pediátricos, en una niña y dos niños de entre 12 y 13 años, los tres residentes de Hermosillo, acumulándose 375 casos pediátricos, además se confirmó un caso en una mujer embarazada, residente de Cajeme, acumulándose 205 casos de Covid-19 en embarazadas.

La psicóloga del hospital Cruz del Norte comentó que nueve de los 98 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, cuatro de ellos residentes de Cajeme; dos de Guaymas; uno de Álamos, uno de Navojoa y uno de Hermosillo.

Casos Covid-19 en Sonora

25,804 casos confirmados y 2,466 defunciones

Defunciones registradas el 17 de agosto: 23

Hermosillo: 11

Guaymas: 3

San Luis Río Colorado: 2

Bácum: 2

Nogales: 2

Puerto Peñasco: 1

Cajeme: 1

Cananea: 1

Mujeres: 11/Hombres: 12

Institución Médica

IMSS: 20

Secretaría de Salud: 3

Casos confirmados el 17 de agosto: 98

Hermosillo: 50

Cajeme: 19

Navojoa: 11

Guaymas: 7

Etchojoa: 2

Huatabampo: 2

Yécora: 1

Álamos: 1

Caborca: 1

San Luis Río Colorado: 1

Puerto Peñasco: 1

Bácum: 1

Mujeres: 59/Hombres: 39

Institución Médica

Secretaría de Salud: 56

IMSS: 35

Isssteson: 7

Acumulados

Defunciones: 2,466

Hermosillo: 753

Cajeme: 549

Nogales: 240

San Luis Río Colorado: 218

Guaymas: 170

Navojoa: 106

Agua Prieta: 69

Caborca: 56

Huatabampo: 51

Empalme: 48

Etchojoa: 31

Magdalena: 25

Benito Juárez: 25

Bácum: 18

Cananea: 16

Puerto Peñasco: 16

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

Santa Ana: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Mujeres: 1,042/Hombres: 1,424

Institución Médica

IMSS: 1,455

Secretaría de Salud: 754

Isssteson: 197

Issste: 55

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 25,804

Hermosillo: 11,635 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,631 que representan 14% del total.

Nogales: 2,301 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,553 que representan 6% del total

Guaymas: 1,141

Caborca: 1,110

Navojoa: 1,062

Agua Prieta: 645

Huatabampo: 391

Cananea: 379

Empalme: 330

Magdalena: 244

Etchojoa: 202

Bácum: 118

Puerto Peñasco: 108

Santa Ana: 103

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 81

Benito Juárez: 77

Nacozari de García: 63

San Ignacio Río Muerto: 59

Álamos: 53

Altar: 42

Ímuris: 37

Rosario: 36

Ures: 30

Baviácora: 29

Yécora: 22

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 18

San Miguel de Horcasitas: 15

Cumpas: 15

Sahuaripa: 15

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 9

Naco: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 13,678/Hombres: 12,126

Institución Médica

Secretaría de Salud: 16,832

IMSS: 5,952

Isssteson: 2,202

Issste: 601

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 37,029

Confirmados: 25,804

Descartados: 11,225

Dados de alta: 6,499

Cuadro leve: 16,474

Pacientes activos: 1,618

Pacientes en seguimiento terminado: 14,856

Hospitalizados: 365

Estables: 59

Graves: 273

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 33