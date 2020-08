Destaca Gobernadora compañerismo social surgido con el Pacto Para Que Siga Sonora

Compartir ! tweet





Supervisa acciones del Pacto en materia de desarrollo social

Se ha apoyado a la población con paquetes alimentarios a través de Sedesson, DIF y sociedad civil

Hermosillo, Sonora; agosto 17 de 2020. Las buenas acciones se contagian y benefician a más sonorenses, subrayó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al destacar la campaña para resaltar el compañerismo social como una forma de reconocer a todos aquellos que han estado en este frente contra la pandemia por Covid-19, esto durante la reunión virtual de evaluación de los avances del Pacto Para Que Siga Sonora en materia de desarrollo social.

Ante representantes de organizaciones civiles con presencia en la entidad, donde el secretario de Desarrollo Social, Manuel Puebla, anunció el premio al Compañerismo Social, la mandataria estatal agradeció el apoyo a asociaciones civiles e Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y a los sonorenses en general para apoyar a los más necesitados en esta pandemia.

“Me da mucho gusto que estemos lanzando está campaña del compañerismo porque es una forma de reconocer a todos aquellos que han estado en esta lucha, en este frente durante seis meses, porque ya llevamos seis meses y cada vez veo que nos animamos más, hay que dar buenas noticias y las buenas acciones, también se contagian y las buenas practicas también se deben contagiar y sí, les digo que me siento muy orgullosa y estoy segura que este pacto para que siga dando fruto con ustedes y a través de ustedes con las asociaciones civiles, con las IAP, con el programa Soy Pilar, siento que hemos podido llegar a mujeres que nos necesitan, muchas mujeres que necesitan estar en sus hogares y necesitan sacar a su familia adelante”, señaló la gobernadora Pavlovich.

Al subrayar que con la unión de asociaciones civiles e Instituciones de Asistencia Privada (IAP), con las autoridades, las y los sonorenses saldrán fortalecidos como seres humanos, como una sociedad más generosa y solidaria con todos aquellos que lo necesiten, la mandataria sonorense agradeció su apoyo para enfrentar la contingencia sanitaria y aseguró que en estos momentos no se puede bajar la guardia porque queda mucho por hacer todavía y la ciudadanía espera mucho de sus autoridades.

“Me siento orgullosa de esas más de 500 asociaciones civiles, IAP, que a pesar de todo siguen trabajando, siguen haciendo su esfuerzo por ayudar a los demás”, destacó la mandataria.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora anunció que en septiembre se lanzará la convocatoria para otorgar el Premio al Compañerismo Social, como un reconocimiento a todas las organizaciones que han dado su apoyo a la población durante la contingencia; además, se lanzará una aplicación llamada Comunidad Soy Pilar, para encontrar productos y servicios de emprendedores durante en proceso de reactivación económica.

“Desde el inicio de la pandemia hizo usted un llamado a la sociedad civil organizada, para que se sumaran a las acciones y hacer un frente conjunto y común en esta contingencia, hemos tenido una respuesta excelente de todas las organizaciones que existen en la entidad, aquí están los representantes de estas diferentes organizaciones quienes se han distinguido por optar ser parte de la solución”, indicó.

El titular de Sedesson explicó que, como parte del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria, se han entregado 50 mil paquetes alimentarios en 15 municipios, lo que representa un total de 657 toneladas de alimentos, bajo procesos transparentes auditados por la Secretaría de la Contraloría General, el ISAF y los municipios; además, se han entregado 22 mil 388 paquetes que fueron donados por organismos de la sociedad civil, y 21 mil 821 apoyos del Programa de Apoyo y Gestión Alimentaria.

Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, dio a conocer que en el Programa Alimentario Focalizado a Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con Save The Children International, se han entregado 14 mil 108 paquetes alimentarios, resaltando la importancia de la cooperación de los organismos de la sociedad civil.

“Gracias gobernadora y Manuel Puebla por hacer este pacto, este trabajo coordinado, podernos enfocar los esfuerzos que tenemos como sociedad civil y como gobierno para hacer más”, señaló.

Como parte del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, se entregaron 114 mil 144 despensas, con alcance de 631 mil 046 personas beneficiadas, y se hizo la conversión de desayunos escolares a paquetes alimentarios en los 72 municipios, con la elaboración de 101 mil 056 despensas y un alcance de 303 mil 168 personas beneficiadas.

Por su parte, en representación de organismos de la sociedad civil e Instituciones de Asistencia Privada, Yolanda Escalante Hoeffer, presidenta de la Fundación DAR MÁS para Sonora A.C. y el Voluntariado CIMA IAP, mencionó que estas agrupaciones en ningún momento han dejado de tener el apoyo del Gobierno del Estado y, con ello, la ayuda sigue llegando a las y los sonorenses.

Omar Balderrama Ortiz, director de Amor y Convicción A.C, mencionó que se han implementado programas conjuntos para prevenir el uso de sustancias dañinas para los jóvenes, acciones en las que ha sido importante el respaldo del Estado.

Aracely María Salazar Serrano, directora de Unidos por la Niñez de Sonora A.C. manifestó su agradecimiento a la gobernadora Pavlovich y la voluntad de seguir participando en estas acciones como miembros de la sociedad civil en beneficio de quienes más lo necesitan durante esta contingencia.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Daniel García Escalante, director del ISJuventud; Elia Sallard Hernández, directora de Coves; José Gabriel Tapia Montiel, director general de Codeson; y David Palafox Celaya, subsecretario de Políticas Educativas y Participación Social de la SEC.