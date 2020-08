Ante casos de reinfección por Covid-19 no se debe de bajar la guardia: secretario de Salud

Compartir ! tweet





21 mil 358 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad

Se confirman nueve fallecimientos y 223 casos nuevos por Covid

Hermosillo, Sonora, agosto 16 del 2020. Después de más de 25 mil contagios y más de 2 mil 400 muertes en Sonora todavía hay gente que toma esto a la ligera y ya hay casos de reinfección en el estado, expresó Enrique Clausen Iberri, al comentar que este fin de semana en Hermosillo, un lugar muy popular lució abarrotado de gente, como si el mundo no enfrentara una pandemia.

Tras informarse que este día se confirmaron 9 decesos y 223 contagios nuevos por Covid-19 y 32 pacientes más recuperados, el secretario de Salud en su mensaje a las y los sonorenses, comentó que a esta falta de solidaridad social, se suma otra mala jugada del Covid-19 y es que ya empezaron a salir las primeras personas re-infectadas, es decir, que les dio una vez y ya se enfermaron por segunda vez, personas que no tuvieron la oportunidad de generar anticuerpos.

Por ello,llamó de nuevo a la conciencia social.

“A estas personas que ya se cansaron de darle la batalla al coronavirus y no quieren realizar las medidas de higiene ni el distanciamiento social, los invito a que se pongan la camiseta de sonorenses y se sumen a esta lucha de trabajar en equipo; cuenten conmigo y con todo el ejército de la Secretaría de Salud en no rendirnos, nadie vamos a bajar la guardia y nadie va a dar un paso atrás hasta vencer a esta terrible pandemia”, aseguró.

El coronavirus, dijo, está matando y frenando en seco los planes académicos, profesionales y el futuro de muchos jóvenes, está partiendo a pedazos el corazón de miles y miles de familias, y aun así, hay mucha gente que continua celebrando y saliendo de fiesta.

El secretario de Salud manifestó que también hay personas que no se han rendido y siguen cumpliendo con las medidas y recomendaciones que, desde que inició la pandemia diariamente se informa, miles de sonorenses solidarios y responsables no se han rendido.

“Cada uno de nosotros ya sabe lo que tiene que hacer para ganar esta batalla, te lo he dicho durante más de 150 días y no solo lo has escuchado de mí, ya lo has escuchado en todas partes; si lo haces, te lo agradezco, bienvenido a esta lucha sin cuartel, no te rindas, no bajes la guardia; no esperes a que este virus te deje sin familia, sin trabajo, sin escuela, sin futuro, no te rindas”, finalizó.

Carmen Celina Melendrez Soto, psicóloga de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, informó que durante esta contingencia por Covid-19 se ha brindado apoyo psicológico a las personas que han presentado algún problema emocional en esta pandemia, por lo que, invitó a quienes necesitan ayuda, solicitarla a través del 9-1-1, o bien, a la línea de apoyo emocional: 6629-37-65-19.

Este día, comunicó, 32 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 21 mil 358 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad, además, se confirmaron nueve decesos más por Covid-19.

Luego de expresar sus condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus, detalló que los nueve fallecimientos ocurrieron en cinco mujeres y cuatro hombres entre 44 y 91 años de edad residentes de: Guaymas, tres; Cajeme, dos; Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Hermosillo, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 21 de julio y el 04 de agosto y fallecieron entre el 04 y el 11 de agosto, las nueve personas fueron atendidos en el IMSS; a la fecha se acumulan 2 mil 443 defunciones en Sonora.

También se confirmaron 223 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 25 mil 706 casos en total, ocurrieron en: 117 mujeres y 106 hombres residentes de: Hermosillo 111; Cajeme 35; Guaymas 16; Nogales 12; San Luis Río Colorado, nueve; Navojoa, siete; Agua Prieta, seis; Cananea, cinco; Huatabampo, cuatro; Caborca, tres; Empalme, Bácum y Benito Juárez, dos cada uno; Rosario Tesopaco, Santa Ana, Cumpas, Puerto Peñasco, Ímuris, Etchojoa, Magdalena, Altar y Nacozari de García, uno cada uno.

Entre ellos seis casos pediátricos, en cuatro niñas y dos niños de entre 2 y 14 años residentes de: Hermosillo, cinco; Nogales, uno; acumulándose 372 casos pediátricos.

También se confirmaron seis casos en mujeres embarazadas residentes de: Hermosillo, tres; Cajeme, dos; San Luis Río Colorado, uno; acumulándose 204 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 223 casos de hoy, 26 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 12; Cajeme 10; Huatabampo, Caborca, Agua Prieta y Guaymas, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 25,705 casos confirmados y 2,443 defunciones

Defunciones registradas el 16 de agosto: 9

Guaymas: 3

Cajeme: 2

Huatabampo: 1

Navojoa: 1

Benito Juárez: 1

Hermosillo: 1

Mujeres: 5/Hombres: 4

Institución Médica

IMSS: 9

Casos confirmados el 16 de agosto: 223

Hermosillo: 111

Cajeme: 35

Guaymas: 16

Nogales: 12

San Luis Río Colorado: 9

Navojoa: 7

Agua Prieta: 6

Cananea: 5

Huatabampo: 4

Caborca: 3

Empalme: 2

Bácum: 2

Benito Juárez: 2

Rosario: 1

Santa Ana: 1

Cumpas: 1

Puerto Peñasco: 1

Imuris: 1

Etchojoa: 1

Magdalena: 1

Altar: 1

Nacozari de García: 1

Mujeres: 117/Hombres: 106

Institución Médica

IMSS: 117

Secretaría de Salud: 101

Isssteson: 5

Acumulados

Defunciones: 2,443

Hermosillo: 742

Cajeme: 548

Nogales: 238

San Luis Río Colorado: 216

Guaymas: 167

Navojoa: 106

Agua Prieta: 69

Caborca: 56

Huatabampo: 51

Empalme: 48

Etchojoa: 31

Magdalena: 25

Benito Juárez: 25

Bácum: 16

Cananea: 15

Puerto Peñasco: 15

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

Santa Ana: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Naco: 2

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Nácori Chico: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Mujeres: 1,031/Hombres: 1,412

Institución Médica

IMSS: 1,435

Secretaría de Salud: 751

Isssteson: 197

Issste: 55

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 25,706

Hermosillo: 11,585 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,612 que representan 13% del total.

Nogales: 2,301 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,552 que representan 6% del total

Guaymas: 1,134

Caborca: 1,109

Navojoa: 1,051

Agua Prieta: 645

Huatabampo: 389

Cananea: 379

Empalme: 330

Magdalena: 244

Etchojoa: 200

Bácum: 117

Puerto Peñasco: 107

Santa Ana: 103

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 81

Benito Juárez: 77

Nacozari de García: 63

San Ignacio Río Muerto: 59

Álamos: 52

Altar: 42

Ímuris: 37

Rosario: 36

Ures: 30

Baviácora: 29

Yécora: 21

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 18

San Miguel de Horcasitas: 15

Cumpas: 15

Sahuaripa: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 9

Naco: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huásabas: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huépac: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 13,619/Hombres: 12,087

Institución Médica

Secretaría de Salud: 16,776

IMSS: 5,917

Isssteson: 2,195

Issste: 601

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 36,831

Confirmados: 25,706

Descartados: 11,125

Dados de alta: 6,499

Cuadro leve: 16,413

Pacientes activos: 1,554

Pacientes en seguimiento terminado: 14,859

Hospitalizados: 351

Estables: 57

Graves: 261

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 33