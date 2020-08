SEP da a conocer horarios y canales para regreso a clases

Compartir ! tweet





El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, detalló la programación de ‘Regreso a clases – Aprende en Casa II’

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer este domingo los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de “Aprende en Casa II”.

La programación iniciará a las 7:30 de la mañana con educación para madres, padres y tutores y concluirá a la medianoche.

Habrá contenidos hasta en la hora de la comida con un programa llamado Aprendiendo a amar a México, en el que se mostrarán los atractivos de los estados de la República Mexicana y no habrá un solo anunció publicitario.

Se hizo un acuerdo de concertación para que la señal sea totalmente limpia y no haya ningún de publicidad o de anuncios de ningún tipo, ni políticos de los partidos, ni tampoco públicos del gobierno, ni tampoco privados de anuncio alguno, entonces va a ser una señal totalmente limpia que se va dedicar el 100 por ciento a contenidos educativos”, dijo

Educación inicial, preescolar y primaria se transmitirán por la cadena 1 y cadena 2: en los canales 11.2, 5.2 y 7.3

Canal Once será la señal y Televisa, así como TV Azteca retransmitirá en espejo.

En tanto secundaria se transmitirá por la cadena 3, en el canal 3.2

En este caso Ingenio Tv será la señal e Imagen Televisión retransmitirá en espejo.

En tanto los contenidos de bachillerato se transmitirá por la cadena 4 en los canales 14.2 y 6.3.

Ingenio Tv será la señal y Milenio Televisión retransmitirá en espejo.