Diputados ceden y aplazan discusión de Ley Olimpia en Sonora

Para feministas, esta Ley Olimpia no protege a las mujeres de la violencia digital ni castiga la exposición de imágenes íntimas, como la «pornovenganza»

HERMOSILLO.- Ante las protestas de feministas en Sonora y la oposición de algunas diputadas sobre el dictamen de la Ley Olimpia, los legisladores del Congreso postergaron su discusión para la siguiente sesión extraordinaria.

Este día, los diputados sonorenses se reunieron por más de cinco horas en el recinto legislativo, donde votarían la propuesta para aprobarse como ley.

Desde muy temprano, mujeres, activistas e integrantes de colectivos feministas llegaron a las instalaciones del Congreso del Estado, donde con pancartas exigían que esta ley no se aprobara, porque no cumple con las características de la Ley Olimpia como tal, que protege a las mujeres de violencia digital y castiga la exposición de imágenes íntimas, sin consentimiento, como la «pornovenganza».

Incluso, la propia Olimpia Coral Melo llegó a Sonora para apoyar a las mujeres en su lucha y hacer el llamado a autoridades para modificar el dictamen que se votaría en el Congreso este viernes.

Se ha argumentado por parte de algunos diputados y diputadas que la reforma a la que llaman Ley Olimpia es una reforma integral en beneficio de las mujeres, pero en realidad solo se ha manipulado una lucha para justificar la censura que tiene este dictamen

Ella lamentó la forma en que se modificó la esencia de la ley, ya que da lugar a la censura y violenta la libertad de expresión de las mujeres, porque ya no permitirían expresiones públicas en redes sociales, como los «tendederos del acoso».

Proponen ambigüedades como ´contenidos apócrifos, contenidos privados, obscenos y de identidad personal´ lo que provocaría que la protesta, la libertad de expresión en medios digitales y las acciones de denuncia ciudadana sean considerados delitos

Las manifestantes, más de 50 mujeres, intentaron ser tomadas en cuenta y solicitaron que se les permitiera el paso al interior del recinto legislativo; sin embargo, no las escucharon y ellas se hicieron visibles.

En los últimos años, el Congreso de Sonora ha realizado algunas reformas al edificio para impedir este tipo de protestas, con cortinas de acero en los principales accesos, pero las mujeres lograron ingresar a la antesala del Congreso, donde mostraron su ira en algunos muebles de las oficinas.

Frida Gómez, abogada y compañera de Olimpia Coral en la lucha fue lesionada por los elementos de seguridad del lugar, quienes la jalonearon para evitar que ingresara al pleno. La joven quedó con rasguños y con afectaciones en su cuello.

Molestas por no ser escuchadas y porque una de ellas fue violentada, mostraron su inconformidad con pintas en las paredes: «Estado opresor», Congreso machista», Ley Mordaza».

Legisladores aplazan discusión de Ley Olimpia

Por su parte, los diputados, al interior del pleno discutían este dictamen de ley. Algunas diputadas, como María Dolores del Río, de Movimiento Ciudadano solicitaron el ingreso de Olimpia Coral Melo para que formen parte de la discusión.

«Diputados, no podemos hacer oídos sordos a lo que está ocurriendo afuera, el pleno y el congreso es un recinto público, las jóvenes que estar afuera quieren entrar para escuchar lo que aquí estamos viendo. Un congreso que no escucha a las personas, ¿de qué se trata entonces este esfuerzo?», dijo cuando se le daba lectura a este dictamen.

«Pareciera que estamos cometiendo un delito, ahí afueras están gritando consignas en contra de esta honorable asamblea, incitando a incendiar el recinto, como si aquí no hubiera mujeres y aquí lo que estamos haciendo es una ley que defienda a las mujeres, que las proteja, considero que sus derechos no son monedas de cambio para asuntos políticos», reviró Alonso Montes Piña del Partido Encuentro Social (PES).

Ante estas discusiones y por no lograr un acuerdo entre las partes, los legisladores optaron por aplazar la segunda lectura del dictamen de Ley Olimpia, donde podrían hacerse modificaciones.

«Nos iríamos a una segunda lectura, con el sentido de escuchar las partes, no es que cambie el dictamen en la gaceta, sino que, si hay modificaciones, se harían en la discusión, en una próxima sesión extraordinaria», determinó el legislador panista Eduardo Urbina Partido Acción Nacional.

No hay una fecha exacta para la nueva sesión extraordinaria y la discusión de la Ley Olimpia en Sonora para su aprobación.

Gobernadora se reúne con feministas por Ley Olimpia

Este viernes por la mañana, antes de la sesión del Congreso de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con Olimpia Coral Melo y varias representantes de organizaciones feministas.

En este encuentro, la mandataria estatal expuso la intención de la iniciativa de reforma al marco legal sonorense que busca, en todo momento, proteger la integridad e intimidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes de Sonora, misma que se encuentra desde hace varios meses, en manos de las y los diputados de la actual Legislatura local y se ha estado enriqueciendo con el trabajo de las respectivas comisiones legislativas.

La gobernadora Pavlovich escuchó las inquietudes de Olimpia Coral con respecto al dictamen surgido en el Congreso y, a la vez, expresó su punto de vista en el sentido de que la iniciativa busca una protección integral y garantizar justicia a quienes son víctimas de acoso digital que atente contra la dignidad, denigre la moral y cause daño psicológico a la parte ofendida.