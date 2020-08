Obtiene estudiante de Creson su grado de Maestría con examen virtual

Compartir ! tweet





“Fue algo muy bonito, un proceso que no quedó trunco y que me permitió obtener la titulación de la maestría. Estoy muy contenta y agradezco todo el apoyo que recibí en todo este proceso”, expresó Paniagua Sedano.

Hermosillo, Sonora, agosto 15 de 2020. Johanna Paola Paniagua Sedano es la primer estudiante del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) en realizar un examen profesional, a través de una sesión virtual, para obtener el grado de maestría.

La rectora del Creson, Lucía López Cortez, indicó que este 2020 ha sido un año de grandes retos, entre ellos, la culminación de Licenciatura y Posgrado de los estudiantes de dicho organismo, al tener que ser de manera virtual.

Acentuó que este proceso se llevó a cabo con éxito debido al profesionalismo de los docentes y directivos de cada unidad académica y al dominio de las plataformas adecuadas con el que contaba ya el Creson.

Con la presentación virtual de la tesis: “La oferta educativa de capacitación, con fines de inserción en el mercado laboral del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 94, en Cajeme, Sonora”, Johanna Paola logró la titulación en la Maestría en Educación con Campo en Formación Docente como egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Ciudad Obregón.

Dijo que cursó el Seminario Intensivo de Titulación 2019-2020 de Creson, pero ante las medidas sanitarias y la imposibilidad de eventos presenciales, trabajó en la modalidad virtual hasta llegar el momento clave de obtener un dictamen favorable y con ello, el grado en maestría.

“A pesar de que cada quien se encontraba frente a su computadora, la ceremonia fue lo más semejante a la realidad. Realicé la exposición de la tesis, se llevó a cabo la ronda de preguntas y finalmente la deliberación”, dijo.