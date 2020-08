Para cortar cadena de contagios debemos seguir las medidas de prevención: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Hoy se registraron 19 defunciones en la entidad, y se reportaron 59 más que notificó de manera tardía el IMSS, de tres meses acumulados, es decir, suman 78 decesos más por Covid-19

Se confirmaron, además 307 nuevos casos por este virus en la entidad fueron confirmados

Hermosillo, Sonora; agosto 13 del 2020. Si queremos tener una vida más llevadera y reconstruir, poco a poco, lo que el virus ha destruido en nuestro entorno, es vital romper la cadena de contagio y la única forma de lograr una estabilidad en lo que resta del año, es que todas y todos sigamos las sencillas medidas de precaución, expresó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este día se registraron 19 defunciones en la entidad y se reportaron 59 más que el IMSS notificó de tres meses acumulados, con los que se suman 78 decesos más por Covid-19, además de confirmarse 307 nuevos casos por este virus en la entidad, el secretario de Salud detalló que mientras llega la vacuna, que se estima será a principios del 2021, lo que está al alcance de las personas para cuidarse es usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.

“Si no jalamos todos para el mismo lado, entonces será imposible que retomemos nuestras actividades de manera parecida a como las conocíamos”, expresó.

Clausen Iberri agradeció a todas las personas que no han bajado la guardia en la lucha contra este enemigo cruel y despiadado que es el Covid y felicitó la gente que se propuso bajar de peso y lo está logrando; a quienes no lo han logrado, les pidió no rendirse, pues la constancia es lo más importante para lograr las metas y, si necesitan de apoyo con nutriólogos, en la Secretaría de Salud hay personal profesional que los atenderá con un plan alimentario especial.

“Casi sin darnos cuenta, ya pasaron 6 meses de que se confirmó el primer caso de Covid en México, y casi 5 del primero en Sonora, llevamos todo este tiempo conviviendo con este enemigo, y no nos debemos acostumbrar a vivir con él, esa nueva realidad incluye seguir las medidas preventivas de manera automática y sin quejarse, bien por esas personas que lo hacen”, reiteró.

Pero, dijo, hay personas que lamentablemente relajan estas medidas y hasta desafían a la enfermedad y eso es un grave error, porque son esas personas las que no han permitido que la pandemia se estabilice y vaya a la baja.

Las personas que ya superaron el Covid, explicó, no quiere decir que ya no les pueda volver a dar, o que no pueda ser portador del virus, pueden haberse aliviado, y volver a recibir el virus en su cuerpo, si no se protegen.

Ese jueves correspondió a Luis Arturo Ceballos Ochoa, jefe de Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud Sonora, informar los datos de actualización de la pandemia en la entidad.

Este día, comunicó, 31 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 20 mil 092 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad. Asimismo, dijo, hoy se confirmaron 19 defunciones en la entidad, además hay 59 más que notificó el IMSS de tres meses acumulados, es decir, suman 78 decesos más por Covid-19 en la entidad.

Después de expresar su solidaridad a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus, detalló que los 78 fallecimientos ocurrieron en: 49 hombres y 29 mujeres entre 24 y 91 años de edad residentes de: Hermosillo 49; Cajeme, siete; Agua Prieta, cuatro; San Luis Río Colorado y Navojoa, tres cada uno; Huatabampo y Empalme, dos cada uno; Etchojoa, Ures, Santa Ana, Puerto Peñasco, Benito Juárez, Rayón, Caborca y Guaymas, uno cada uno.

Respecto a la institución médica donde fueron atendidos: IMSS 59; Secretaría de Salud 12; Isssteson, cinco; Issste, dos; acumulándose 2 mil 407 defunciones en Sonora.

Se confirmaron, además, 307 nuevos casos por este virus en la entidad, con los que se acumulan 25 mil 006 casos en total. Los 307 contagios nuevos, ocurrieron en 154 mujeres y 153 hombres residentes de: Hermosillo 167; Caborca 40; Guaymas 25; Cajeme 23; San Luis Río Colorado 15; Magdalena y Navojoa, siete cada uno; Huatabampo, seis; Puerto Peñasco, cuatro; Cananea y Aconchi, tres cada uno; Plutarco Elías Calles y Empalme, dos cada uno; Etchojoa, Baviácora y Benjamín Hill, uno cada uno.

Entre ellos dos casos pediátricos, en dos niños de 4 y 5 años residentes de Hermosillo y Cajeme, acumulándose 357 casos pediátricos. Hoy se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas residentes de Cajeme, San Luis Río Colorado y Navojoa, acumulándose 197 casos de Covid-19 en embarazadas. De los 307 casos de hoy, 13 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo, cinco; San Luis Río Colorado y Cajeme, tres cada uno; Guaymas y Puerto Peñasco, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 25,006 casos confirmados y 2,407 defunciones

Defunciones registradas el 13 de agosto: 78 muertes

Hermosillo: 49

Cajeme: 7

Agua Prieta: 4

San Luis Río Colorado: 3

Navojoa: 3

Huatabampo: 2

Empalme: 2

Etchojoa: 1

Ures: 1

Santa Ana: 1

Puerto Peñasco: 1

Benito Juárez: 1

Rayón: 1

Caborca: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 29/Hombres: 49

Institución Médica

IMSS: 59 (acumulado de tres meses)

Secretaría de Salud: 12

Isssteson: 5

Issste: 2

Casos confirmados el 13 de agosto: 307

Hermosillo: 167

Caborca: 40

Guaymas: 25

Cajeme: 23

San Luis Río Colorado: 15

Magdalena: 7

Navojoa: 7

Huatabampo: 6

Puerto Peñasco: 4

Cananea: 3

Aconchi: 3

Gral. Plutarco Elías Calles: 2

Empalme: 2

Etchojoa: 1

Baviácora: 1

Benjamín Hill: 1

Mujeres: 154/Hombres: 153

Institución Médica

Secretaría de Salud: 266

IMSS: 34

Isssteson: 6

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 2,407

Hermosillo: 737

Cajeme: 540

Nogales: 237

San Luis Río Colorado: 212

Guaymas: 162

Navojoa: 104

Agua Prieta: 69

Caborca: 56

Empalme: 48

Huatabampo: 46

Etchojoa: 31

Magdalena: 25

Benito Juárez: 23

Bácum: 15

Cananea: 15

Puerto Peñasco: 13

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

Santa Ana: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Ures: 2

Nácori Chico: 1

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Benjamín Hill: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Rayón: 1

Mujeres: 1,013/Hombres: 1,394

Institución Médica

IMSS: 1,401

Secretaría de Salud: 750

Isssteson: 196

Issste: 55

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 25,006

Hermosillo: 11,268 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,533 que representan 14% del total.

Nogales: 2,275 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,506 que representan 6% del total

Caborca: 1,078

Guaymas: 1,060

Navojoa: 1,025

Agua Prieta: 629

Huatabampo: 375

Cananea: 369

Empalme: 321

Magdalena: 241

Etchojoa: 194

Puerto Peñasco: 105

Bácum: 102

Santa Ana: 100

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 79

Benito Juárez: 70

Nacozari de García: 62

San Ignacio Río Muerto: 56

Álamos: 51

Altar: 41

Rosario: 35

Ímuris: 34

Ures: 30

Baviácora: 29

Yécora: 21

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 17

San Miguel de Horcasitas: 15

Sahuaripa: 14

Cumpas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Aconchi: 9

Naco: 7

Nácori Chico: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huásabas: 1

Mujeres: 13,231/Hombres: 11,775

Institución Médica

Secretaría de Salud: 16,229

IMSS: 5,785

Isssteson: 2,177

Issste: 598

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 35,731

Confirmados: 25,006

Descartados: 10,725

Dados de alta: 6,109

Cuadro leve: 16,147

Pacientes activos: 2,164

Pacientes en seguimiento terminado: 13,983

Hospitalizados: 343

Estables: 108

Graves: 204

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 31