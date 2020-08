Reactiva Hospital General de Obregón donación de órganos por muerte encefálica: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Es el primero a nivel nacional en hacerlo, gracias a los esfuerzos de los sonorenses

Confirman 30 fallecimientos más, 312 contagios nuevos por Covid-19 y más de 20 mil pacientes recuperados

Hermosillo, Sonora, agosto 12 del 2020. El Hospital General de Ciudad Obregón reactivó hoy la donación de órganos por muerte encefálica y es el primero a nivel nacional en hacerlo desde que se emitió la cancelación de este procedimiento por la contingencia del Covid-19, informó el secretario de Salud en la entidad.

Tras informarse que este miércoles se registraron 30 fallecimientos más y 312 contagios nuevos por Covid-19 en la entidad, en la que más de 20 mil pacientes se han recuperado de la enfermedad, Enrique Clausen Iberri destacó que la noticia de la reactivación de las donaciones de órganos para trasplantes en el HGE de Cajeme, es posible gracias al esfuerzo de todos aquellos que siguen apoyando en la lucha contra este virus.

“Gracias a los que apoyaron en esta lucha, ven cómo hay gente que no baja la guardia, bien por ser los primeros a nivel nacional en la reactivación de donación de órganos por muerte encefálica”, expresó.

El secretario de Salud, reconoció además al gran equipo humano del programa Anticipa, y de toda la Secretaría de Salud, quienes gracias a su enorme responsabilidad, dedicación y esfuerzo, siguen cumpliendo con su principal misión que es salvar vidas.

Recordó que el objetivo del programa Anticipa es detectar oportunamente la mayor cantidad de contagios y atenderlos, es por eso que en las últimas semanas el número de casos positivos se ha elevado, pero en contraparte, el indicador de letalidad ha disminuido, porque la detección oportuna permite atender a tiempo a las personas que se enferman y salvarles la vida.

“Sin Anticipa, pasaría lo opuesto: se detectarían menos casos, pero habría más muertes; el problema es que mucha gente, aunque sienta algún síntoma, lo minimiza y no se atiende, dándole tiempo al virus de avanzar y llegar hasta sus pulmones, es ahí cuando las personas empiezan a sentirse realmente mal; cuando les cuesta trabajo respirar; es ahí también, cuando se requiere hospitalización, y también, donde muchos pierden la batalla”, expresó.

En su mensaje a las y los sonorenses, el secretario de Salud, comentó que también quieren ver que el número de contagios baje mucho más, pero eso depende de las personas, de que no salgan a la calle si no es necesario, y si lo hacen, usen cubrebocas, respeten el distanciamiento social, se laven constantemente las manos.

Marisabel Apodaca Álvarez, médica Urgenciologa en el CRUM Sonora, indicó que a través del 9-1-1 el Centro Regulador de Urgencias Médicas cuenta con profesionales de la salud las 24 horas del día, quienes están listos para atenderte ante cualquier emergencia, por lo que invitó a las y los sonorenses a usar las líneas de emergencia de manera responsable.

Este día, comunicó, 18 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 20 mil 53 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad; también se confirmaron 30 decesos más por este virus.

Detalló que estos 30 fallecimientos ocurrieron en: 18 hombres y 12 mujeres de edades entre los 37 y 89, residentes de: Hermosillo 14; Cajeme, cinco; San Luis Río Colorado y Huatabampo, dos cada uno; Navojoa, Etchojoa, Nogales, Guaymas, Empalme, Santa Ana y Benito Juárez, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 04 de junio y el 26 de julio y fallecieron entre el 14 de junio y el 10 de agosto, respecto a la institución médica donde se les brindó atención: IMSS 22; Secretaría de Salud, seis; Isssteson, dos; con los que se acumulan 2 mil 329 defunciones en Sonora.

Además, se confirmaron 312 nuevos casos de este virus en la entidad, con los que suman 24 mil 699 contagios en total; estos 312 casos nuevos ocurrieron en 183 mujeres y 129 hombres residentes de: Hermosillo 86; Caborca 48; San Luis Río Colorado 44; Guaymas 32; Cajeme 24; Nogales 18; Agua Prieta 10; Etchojoa, Navojoa y Huatabampo, nueve cada uno; Empalme y Benito Juárez, siete cada uno; Puerto Peñasco, tres; Cananea, dos; San Ignacio Río Muerto, Nacozari, Altar y Plutarco Elías Calles, uno cada uno.

Entre ellos, seis casos pediátricos, en cuatro niñas y dos niños de entre uno y 14 años residentes de: Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Benito Juárez, Caborca y Agua Prieta, uno cada uno, acumulándose 355 casos pediátricos. También se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, todas residentes de Hermosillo, con los que se acumulan 194 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 312 casos confirmados de hoy, 19 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 13, Caborca, dos; Guaymas, Nacozari, Agua Prieta y Etchojoa, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 24,699 casos confirmados y 2,329 defunciones

Defunciones registradas el 12 de agosto: 30 muertes

Hermosillo: 14

Cajeme: 5

San Luis Río Colorado: 2

Huatabampo: 2

Navojoa: 1

Etchojoa: 1

Nogales: 1

Guaymas: 1

Empalme: 1

Santa Ana: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 12/ Hombres: 18

Institución Médica

IMSS: 22

Secretaría de Salud: 6

Isssteson: 2

Casos confirmados el 12 de agosto: 312

Hermosillo: 86

Caborca: 48

San Luis Río Colorado: 44

Guaymas: 32

Cajeme: 24

Nogales: 18

Agua Prieta: 10

Etchojoa: 9

Navojoa: 9

Huatabampo: 9

Empalme: 7

Benito Juárez: 7

Puerto Peñasco: 3

Cananea: 2

San Ignacio Río Muerto: 1

Nacozari de García: 1

Altar: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Mujeres: 183/ Hombres: 129

Institución Médica

Secretaría de Salud: 270

IMSS: 37

Issste: 3

Isssteson: 2

Acumulados

Defunciones: 2,329

Hermosillo: 688

Cajeme: 533

Nogales: 237

San Luis Río Colorado: 209

Guaymas: 161

Navojoa: 101

Agua Prieta: 65

Caborca: 55

Empalme: 46

Huatabampo: 44

Etchojoa: 30

Magdalena: 25

Benito Juárez: 22

Bácum: 15

Cananea: 15

Puerto Peñasco: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Santa Ana: 8

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Ures: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 984/Hombres: 1,345

Institución Médica

IMSS: 1,342

Secretaría de Salud: 738

Isssteson: 191

Issste: 53

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 24,699

Hermosillo: 11,101 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,510 que representan 14% del total.

Nogales: 2,275 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,491 que representan 6% del total

Caborca: 1,038

Guaymas: 1,035

Navojoa: 1,018

Agua Prieta: 629

Huatabampo: 369

Cananea: 366

Empalme: 319

Magdalena: 234

Etchojoa: 193

Bácum: 102

Puerto Peñasco: 101

Santa Ana: 100

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 77

Benito Juárez: 70

Nacozari de García: 62

San Ignacio Río Muerto: 56

Álamos: 51

Altar: 41

Rosario: 35

Ímuris: 34

Ures: 30

Baviácora: 28

Yécora: 21

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 16

San Miguel de Horcasitas: 15

Sahuaripa: 14

Cumpas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Aconchi: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huásabas: 1

Mujeres: 13,077/Hombres: 11,622

Institución Médica

Secretaría de Salud: 15,963

IMSS: 5,751

Isssteson: 2,171

Issste: 597

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 35,229

Confirmados: 24,699

Descartados: 10,530

Dados de alta: 6,062

Cuadro leve: 15,948

Pacientes activos: 1,957

Pacientes en seguimiento terminado: 13,991

Hospitalizados: 360

Estables: 107

Graves: 219

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 34