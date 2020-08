Recomienda IMSS a los padres disminuir el tiempo que los menores utilizan los aparatos electrónicos

Compartir ! tweet





Deben hacerse pausas cuando se ven televisión o teléfonos celulares, respetar distancias y mantener los ojos lubricados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora recomienda a los padres de familia y a la población en general, reducir el uso de los aparatos electrónicos, como teléfonos celulares o tabletas, especialmente para los menores de edad, para evitar daños en la visión.

La especialista en oftalmología del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, en Hermosillo, Ducina Palma Zárate, señaló que aunque la tecnología es parte del día a día de trabajadores o familias, se deben implementar medidas de higiene ocular.

“Los niños tienen un desarrollo ocular de los cero a los siete años, que es básico para su visión, por lo que es importante que a todos los menores de tres años se les limite al máximo el uso de pantallas pequeñas, como tablets o celulares, y no las usen a muy corta distancia”, declaró.

La oftalmóloga explicó que dicho grupo de edad puede ver televisión a una distancia de al menos un metro, lo que dependerá del tamaño de la pantalla, y así evitar que aparezcan síntomas de miopía.

A la población en general recomendó programar periodos de uso de tabletas y celulares, de 20 a 30 minutos, para darle un descanso a la vista y mejorar el parpadeo para evitar resequedad; y además usar lágrimas artificiales, pero sin elementos o medicamentos agregados.

“Se recomienda no mirar televisión por más de una hora corrida; también se debe tener cuidado con el brillo de las pantallas, y disminuirlo lo más posible”, indicó.