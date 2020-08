‘Emilio L denunció y está obligado a probar’: López Obrador

Compartir ! tweet





Destaca importancia de ventilar actos de corrupción, pero con pruebas fehacientes; Peña Nieto, Calderón, Videgaray… deben ser citados a declarar; ‘ojalá se dé a conocer video’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tras las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio “L”, éste debe presentar pruebas y los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como otros exfuncionarios, deben comparecer.

En Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal afirmó que las personas señaladas por el exfuncionario de estar involucradas en presuntos actos de corrupción deben rendir su declaración, pues en caso de ser acusaciones sin pruebas “no tendrían valor legal ni social”.

“Tienen que declarar; de ahí a que sean responsables, es otro asunto, pero de que tienen que ir a declarar, lo tienen que hacer», señaló.

Lo anterior luego de que ayer el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manera, informara que Emilio “L” había presentado una denuncia contra Peña Nieto y Luis Videgaray por ser quienes orquestaron la repartición de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a asesores extranjeros para la campaña presidencial de 2012.

Asimismo, denunció que un diputado y cinco senadores fueron comprados entre 2013 y 2014 con 120 millones de pesos para la aprobación de las reformas estructurales; además, se entregaron 84 millones de pesos a legisladores y al secretario de Finanzas de un partido; también se dispusieron 200 millones de pesos más para “comprar” la reforma electoral.

En su denuncia, el ex director de Pemex incluyó como pruebas de sus acusaciones recibos de pago, un video y los nombres de cuatro testigos para que sean interrogados.

Al respecto, López Obrador destacó las acusaciones en contra de exfuncionarios públicos; no obstante, Emilio “L” debe presentar pruebas contundentes en contra de los presuntos responsables de actos de corrupción, entre ellos Felipe Calderón.

«Es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción, también estoy de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes.

El fiscal da a conocer ayer que se involucra a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, a un diputado, cinco o seis senadores, entonces qué sigue, que sean citados a declarar y que el señor Emilio presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar”, comentó.

Además expresó que si bien es necesario que se conozcan estos casos de corrupción, no es cuestión de los dos sexenios pasados, ya que, afirmó, es un problema de un periodo que inició con Carlos Salinas de Gortari.

«Se deben tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal; Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. No fue un sexenio nada más, es un periodo de saqueo y destrucción del país», dijo.

Al ser cuestionado acerca de si estaría de acuerdo en posibles investigaciones y juicios contra los expresidentes, López Obrador reiteró que la ciudadanía, por medio de una consulta, es la que debe decidir sobre este último punto, aunque él prefiere mirar hacia adelante y evitar que existan más casos como éstos.

«Tendría que recurrirse a una consulta y yo sostengo que pensemos hacia delante. Doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes», aseveró.