Es el oxímetro importante herramienta en la lucha contra el Covid-19: Enrique Clausen

Se confirmaron 42 decesos más y 418 casos nuevos de Covid-19

17 pacientes fueron dados de alta por mejoría en diferentes hospitales en la entidad y a la fecha, 19 mil 970 sonorenses se han recuperado

Hermosillo, Sonora, agosto 11 del 2020. El oxímetro es una herramienta indispensable que ayuda a no llegar grave al hospital y si la saturación de oxigeno de una persona es menor a 90 tiene que ir de inmediato al servicio de Urgencias, explicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se registraron 42 fallecimientos y 418 contagios nuevos de Covid-19, con los que se acumulan 24 mil 387 positivos desde el inicio de la pandemia en Sonora, de los cuales se han recuperado 19 mil 970.

En su mensaje a las y los sonorenses, el secretario de Salud, recordó que, diariamente ha comunicado e invitando, a que si alguna persona tiene síntomas, duda o si ya es positivo a Covid-19, la Secretaría de Salud lleva a su casa medicamento y un oxímetro para que el paciente pueda medir los niveles de oxigenación.

Agradeció a todas las familias y a todos los sonorenses que se siguen sumando a la lucha contra el Covid, y que no han dejado de seguir las recomendaciones. Así mismo, pidió a quienes van a las playas, salen de fiesta, no usan cubrebocas, ni guardan distancia y no siguen las recomendaciones, exponiendo su salud y la de los demás, a ser responsables y cuidarse, para evitar más contagios y muertes.

En este sentido, Clausen Iberri señaló que “si desde el principio, todos hubiéramos jalado parejo, la historia de muertes y contagios hoy sería muy, pero muy distinta”. Y agregó: “te pongo como ejemplo Nueva Zelanda, un país que, sin vacuna, es el primero en reportar 100 días sin transmisión comunitaria de Covid-19. A Nueva Zelanda le tomó 65 días eliminar la transmisión del virus”.

Explicó que en ese país tomaron tres medidas básicas para contener el virus: establecieron controles para evitar que el virus ingresara el país; cerraron las actividades no esenciales e implementaron el distanciamiento físico para detener la trasmisión comunitaria, como la cuarentena que se implementó en Sonora muy a tiempo, en marzo, cerrando escuelas y negocios y se establecieron controles basados en casos mediante pruebas y rastreo de contactos como se está haciendo con el programa Anticipa. Sin embargo, dijo, la respuesta a por qué allá sí ha funcionado esta estrategia está en todos.

Paloma Valdovinos Morales, coordinadora estatal de Gestión del Cuidado Enfermero, expresó que la mejor forma de que los ciudadanos pueden ayudar a los trabajadores de la salud a la lucha contra el coronavirus es que sigan las medidas de higiene, por lo que pidió, que si van a salir de casa utilicen siempre cubrebocas, se laven las manos frecuentemente y mantengan distancia con las demás personas.

Este día, comunicó, 17 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 19 mil 970 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad; además se confirmaron 42 decesos más por esta enfermedad.

Después de expresar sus condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus, detalló que los 42 fallecimientos ocurrieron en: 22 hombres y 20 mujeres entre 20 y 89 años de edad residentes de: Hermosillo 11; Cajeme 10; Guaymas, cinco; San Luis Río Colorado y Huatabampo, tres cada uno; Navojoa, dos; Nogales, Bácum, Cananea, Plutarco Elías Calles, Empalme, Magdalena, Etchojoa y Agua Prieta, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 21 de junio y el 31 de julio y fallecieron entre el 11 de julio y el 06 de agosto, respecto a la institución médica en la que recibieron atención: 20 fueron en la Secretaría de Salud; 15 en el IMSS; seis en Isssteon; uno Issste, acumulándose 2 mil 299 defunciones en Sonora.

Se confirmaron además, 418 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 24 mil 387 casos en total. Los 418 casos ocurrieron en: 233 mujeres y 185 hombres residentes de: Hermosillo 130; Cajeme 75; Guaymas 43; San Luis Río Colorado 35; Caborca 34; Huatabampo y Empalme 17 cada uno; Navojoa 15; Etchojoa 14; Nogales 12; Cananea, 8; Rosario Tesopaco, 6; Bácum, Nacozari y Agua Prieta, 3 cada uno; San Miguel de Horcasitas, Álamos y Benito Juárez 1 cada uno.

Entre ellos nueve casos pediátricos, en cinco niñas y cuatro niños de entre uno y 14 años residentes de: Hermosillo y Empalme, tres cada uno; San Luis Río Colorado, Cajeme y Guaymas, uno cada uno, acumulándose 349 casos pediátricos y no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, por lo que se mantienen 191 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 418 casos de hoy, 38 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 16; Cajeme 13; Guaymas, 3; Caborca, 2; Navojoa, San Miguel de Horcasitas, Etchojoa y Nacozari, uno cada uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 24,387 casos confirmados y 2,299 defunciones

Defunciones registradas el 11 de agosto: 42 muertes

Hermosillo: 11

Cajeme: 10

Guaymas: 5

San Luis Río Colorado: 3

Huatabampo: 3

Navojoa: 2

Nogales: 1

Bácum: 1

Cananea: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Empalme: 1

Magdalena: 1

Etchojoa: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 20

Hombres: 22

Institución Médica

Secretaría de Salud: 20

IMSS: 15

Isssteson: 6

Issste: 1

Casos confirmados el 11 de agosto: 418

Hermosillo: 130

Cajeme: 75

Guaymas: 43

San Luis Río Colorado: 35

Caborca: 34

Huatabampo: 17

Empalme: 17

Navojoa: 15

Etchojoa: 14

Nogales: 12

Cananea: 8

Rosario: 6

Bácum: 3

Nacozari de García: 3

Agua Prieta: 3

San Miguel de Horcasitas: 1

Álamos: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 233/Hombres: 185

Institución Médica

Secretaría de Salud: 338

IMSS: 74

Isssteson: 5

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 2,299

Hermosillo: 674

Cajeme: 528

Nogales: 236

San Luis Río Colorado: 207

Guaymas: 160

Navojoa: 100

Agua Prieta: 65

Caborca: 55

Empalme: 45

Huatabampo: 42

Etchojoa: 29

Magdalena: 25

Benito Juárez: 21

Bácum: 15

Cananea: 15

Puerto Peñasco: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 9

San Ignacio Río Muerto: 8

Santa Ana: 7

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Ures: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 972/Hombres: 1,327

Institución Médica

IMSS: 1,320

Secretaría de Salud: 732

Isssteson: 189

Issste: 53

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 24,387

Hermosillo: 11,015 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,486 que representan 14% del total.

Nogales: 2,257 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,447 que representan 6% del total

Navojoa: 1,009

Guaymas: 1,003

Caborca: 990

Agua Prieta: 619

Cananea: 364

Huatabampo: 360

Empalme: 312

Magdalena: 234

Etchojoa: 184

Bácum: 102

Santa Ana: 100

Puerto Peñasco: 98

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 76

Benito Juárez: 63

Nacozari de García: 61

San Ignacio Río Muerto: 55

Álamos: 51

Altar: 40

Rosario: 35

Ímuris: 34

Ures: 30

Baviácora: 28

Yécora: 21

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 16

San Miguel de Horcasitas: 15

Sahuaripa: 14

Cumpas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Aconchi: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huásabas: 1

Mujeres: 12,894/Hombres: 11,493

Institución Médica

Secretaría de Salud: 15,693

IMSS: 5,714

Isssteson: 2,169

Issste: 594

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 34,802

Confirmados: 24,387

Descartados: 10,415

Dados de alta: 5,659

Cuadro leve: 16,066

Pacientes activos: 1,755

Pacientes en seguimiento terminado: 14,311

Hospitalizados: 363

Estables: 116

Graves: 215

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 32