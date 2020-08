Iniciativa promovida por Gobernadora Pavlovich vendrá a impulsar la reactivación económica y a las MiPyMes en Sonora: Luis Núñez Noriega

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; agosto 11 de 2020. La iniciativa de reforma a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora, anunciada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para facilitar la apertura rápida de negocios, vendrá a dar un impulso importante a la reactivación económica de Sonora, principalmente a las mirco, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), al facilitar su creación y con ello la de más empleos, destacó Luis Núñez Noriega.El vocero oficial del Plan de Reactivación Económica en Sonora y titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) resaltó que la iniciativa en la que trabaja el Ejecutivo y que será presentada en breve al Congreso local y la cual aplicaría para empresas de bajo riesgo, que no generen un impacto ambiental o requieran verificaciones de protección civil previas, plantea un mecanismo para garantizar la apertura inmediata de negocios, con el beneficio de presentar los trámites dentro de los 60 días hábiles posteriores al inicio de operaciones.“Esta iniciativa vendrá a dar un impulso a la reactivación económica del estado, con la apertura de nuevas empresas y generación de empleos, estrategia que suma a la atracción de nuevas inversiones que se han venido desarrollando a favor de la economía en Sonora, no existe duda alguna que las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan 75 por ciento de los empleos serán de las más beneficias con la agilización de estos trámites, que, de la mano de los apoyos fiscales y crediticios liberados por la Secretaria de Economía, vienen a oxigenar la economía y contribuir enormemente a la reactivación económica de Sonora”, afirmó.La batalla debe seguir siendo conjunta entre todos los sectores como lo promueve el Pacto para que Siga Sonora, agregó Núñez Noriega, de donde se han desprendido diversas acciones, programas e iniciativas que han fortalecido la estrategia para hacer frente a la pandemia por el Coronavirus (Covid-19).Apuntó que producto de este Pacto para que Siga Sonora y de los protocolos que se han determinado para la reactivación económica en la entidad, hasta este mes 283 empresas que emplean a más de 151 mil sonorenses en trabajos formales de los sectores de la minería, construcción y fabricación de equipo de transporte, han implementado dichos protocolos y han iniciado labores de forma gradual, ordenada y segura, reactivando a más de 95 por ciento de sus empleados y manteniendo en casa a personal vulnerable.“Gracias al responsable trabajo en la implementación de estos protocolos y en el cumplimiento de los lineamientos establecidos, en Sonora no se han registrado contagios masivos en centros de trabajo y los contagios que se han detectado se han atendido de acuerdo a los protocolos, conteniendo la propagación de contagios”, aseguró.No obstante estos resultados y avances, no es tiempo de echar campanas al vuelo, dijo Núñez Noriega, por lo que pidió a la ciudadanía y a todos los empresarios sonorenses a mantener las medidas rigurosas sanitarias y así evitar más contagios en el estado y seguir con una reactivación económica adecuada en Sonora.