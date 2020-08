Personas con diabetes son más vulnerables ante el Covid-19

Compartir ! tweet





Se confirman 54 fallecimientos más y 410 nuevos casos por este virus en la entidad

A la fecha, 19 mil 811 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad

Hermosillo, Sonora; agosto 10 de 2020. Uno de los grupos que pueden tener complicaciones muy serias si se enferman de Covid-19 son las personas con diabetes, por lo que deben tener mayor cuidado y seguir los protocolos de prevención para evitar ser contagiados y evitar una tragedia, incluso la muerte, indicó Enrique Clausen Iberri.

En su mensaje a las y los sonorenses, el secretario de Salud informó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Sonora hay más de 10 mil personas con diabetes tipo 2.

Detalló el caso de Carmelita, una señora de 56 años que vive con su esposo y sus tres hijos, quien al principio de la cuarentena, no quería quedarse en casa; era una de tantas personas que no creían en la gravedad del problema, hasta que se enteró de la muerte de Yolanda, una amiga que había conocido en la clínica donde la atienden de este padecimiento, una amiga que era 10 años más joven que Carmelita y, sin embargo, murió.

“Al igual que Carmelita, Yolanda también tenía una familia, hijos y esposo, a los cuales dejó solos, a veces, son estas noticias dolorosas las que hacen a la gente reaccionar. Así pasó con Carmelita y su familia, que desde que se enteraron de la muerte de Yolanda cambiaron su actitud y comenzaron a hacer caso de las recomendaciones”, comentó.

El problema con las personas con diabetes, dijo, es que hace que sea más difícil tratar una infección viral, como es el caso del Covid, además, provoca que el sistema inmunológico se debilite y le sea más difícil defenderse de este enemigo cruel y despiadado.

“Por eso, no debes tomar estas recomendaciones a la ligera, debes extremar precauciones, y tus familiares, deben hacerlo también, en primer lugar, quédate en casa, no salgas a menos que sea estrictamente necesario, recuerda, en tu caso la enfermedad puede ser mucho más grave; si debes salir, usa cubrebocas, evita tocar superficies en lugares públicos, y lávate constantemente las manos con agua y jabón”, reiteró.

El secretario de Salud destacó que el cubrebocas debe tapar perfectamente nariz, boca y barbilla, pues si no se usa de una manera correcta, se disminuye su efectividad.

Las personas con diabetes, en esta época de encierro, deben cuidar su alimentación para evitar complicaciones, comer saludablemente, evitar la comida chatarra, refrescos y evitar comer de más.

Edgar Velázquez Vega, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Sonora, informó que hasta el día de hoy, gracias a la donación de plasma convaleciente se ha ayudado en su recuperación a 30 pacientes graves por Covid-19, por lo que invitó a las personas que se han recuperado de esta enfermedad a que continúen donando plasma para ayudar a otras personas.

Por otra parte, este día, dijo 39 pacientes Covid fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad, a la fecha 19 mil 811 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad y se confirmaron 54 decesos más por Covid-19 en la entidad.

Después de expresar sus condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus, notificó que los 54 fallecimientos ocurrieron en: 33 hombres y 21 mujeres entre 32 y 92 años de edad residentes de: Hermosillo 23; Cajeme 12; San Luis Río Colorado, seis; Nogales y Guaymas, tres cada uno; Caborca, dos; Nacozari, Etchojoa, Empalme, Benito Juárez y Huatabampo, uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 25 de junio y el 28 de julio y fallecieron entre el 26 de julio y el 02 de agosto, respecto a la institución médica donde se les brindó atención: 35 fueron en el IMSS; 11 en la Secretaría de Salud; ocho en Isssteson; acumulándose 2 mil 257 defunciones en Sonora.

Se confirmaron, además, 410 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 23 mil 969 casos en total.

Los 410 casos ocurrieron en: 245 mujeres y 165 hombres residentes de: Hermosillo 151; Cajeme 75; Guaymas 39: San Luis Río Colorado 30; Nogales 19; Navojoa 16; Empalme, Huatabampo y Agua Prieta 11 cada uno; Etchojoa, nueve; Cananea y Caborca, siete cada uno; Bácum, seis; Puerto Peñasco, cinco; Benito Juárez y Magdalena, tres cada uno; Moctezuma, dos; Quiriego, Carbó, San Ignacio Río Muerto, Ímuris y Cumpas, uno cada uno.

Entre ellos 10 casos pediátricos, en cinco niñas y cinco niños de entre nueve y 14 años residentes de: Hermosillo y Nogales, tres cada uno; Puerto Peñasco, Benito Juárez, Empalme y Guaymas, uno cada uno, acumulándose 340 casos pediátricos.

También se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas residentes de Hermosillo, Cananea y Caborca, acumulándose 191 casos de Covid-19 en embarazadas.

De los 410 casos de hoy, 62 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo 30; Cajeme 15; Agua Prieta, cinco; Nogales, tres; Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado y Huatabampo, dos cada uno; Moctezuma, uno.

Casos Covid-19 en Sonora: 23,969 casos confirmados y 2,257 defunciones

Defunciones registradas el 10 de agosto: 54 muertes

Hermosillo: 23

Cajeme: 12

San Luis Río Colorado: 6

Nogales: 3

Guaymas: 3

Caborca: 2

Nacozari de García: 1

Etchojoa: 1

Empalme: 1

Benito Juárez: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 21

Hombres: 33

Institución Médica

IMSS: 35

Secretaría de Salud: 11

Isssteson: 8

Casos confirmados el 10 de agosto: 410

Hermosillo: 151

Cajeme: 75

Guaymas: 39

San Luis Río Colorado: 30

Nogales: 19

Navojoa: 16

Empalme: 11

Huatabampo: 11

Agua Prieta: 11

Etchojoa: 9

Cananea: 7

Caborca: 7

Bácum: 6

Puerto Peñasco: 5

Benito Juárez: 3

Magdalena: 3

Moctezuma: 2

Quiriego: 1

Carbó: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Ímuris: 1

Cumpas: 1

Mujeres: 245

Hombres: 165

Institución Médica

Secretaría de Salud: 265

IMSS: 115

Isssteson: 25

Issste: 5

Acumulados

Defunciones: 2,257

Hermosillo: 663

Cajeme: 518

Nogales: 235

San Luis Río Colorado: 204

Guaymas: 155

Navojoa: 98

Agua Prieta: 64

Caborca: 55

Empalme: 44

Huatabampo: 39

Etchojoa: 28

Magdalena: 24

Benito Juárez: 21

Bácum: 14

Cananea: 14

Puerto Peñasco: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 8

San Ignacio Río Muerto: 8

Santa Ana: 7

Ímuris: 6

San Miguel de Horcasitas: 4

Fronteras: 3

Altar: 3

Pitiquito: 3

Moctezuma: 3

Cumpas: 3

Nacozari de García: 3

Sáric: 2

Rosario: 2

Sahuaripa: 2

Bacoachi: 2

Benjamín Hill: 1

Nácori Chico: 1

Opodepe: 1

Arizpe: 1

Bavispe: 1

Naco: 1

Ures: 1

Carbó: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 952

Hombres: 1,305

Institución Médica

IMSS: 1,305

Secretaría de Salud: 712

Isssteson: 183

Issste: 52

Semar: 3

Sedena: 2

Total de Casos confirmados: 23,969

Hermosillo: 10,885 municipio con mayor incidencia con un 45% del total.

Cajeme: 3,411 que representan 14% del total.

Nogales: 2,245 que representan 9% del total

San Luis Río Colorado: 1,412 que representan 6% del total

Navojoa: 994

Guaymas: 960

Caborca: 956

Agua Prieta: 616

Cananea: 356

Huatabampo: 343

Empalme: 295

Magdalena: 234

Etchojoa: 170

Santa Ana: 100

Bácum: 99

Puerto Peñasco: 98

Pitiquito: 88

Gral. Plutarco Elías Calles: 76

Benito Juárez: 62

Nacozari de García: 58

San Ignacio Río Muerto: 55

Álamos: 50

Altar: 40

Ímuris: 34

Ures: 30

Rosario: 29

Baviácora: 28

Yécora: 21

Moctezuma: 20

Bacoachi: 18

Benjamín Hill: 16

San Miguel de Horcasitas: 14

Sahuaripa: 14

Cumpas: 14

Fronteras: 12

Arizpe: 11

Nácori Chico: 7

Naco: 7

Trincheras: 6

Sáric: 6

Aconchi: 6

Ónavas: 6

Quiriego: 6

Villa Hidalgo: 5

Bavispe: 5

Tubutama: 5

Rayón: 5

Granados: 4

Divisaderos: 4

San Felipe de Jesús: 4

Santa Cruz: 3

San Javier: 3

Bacerac: 3

Carbó: 3

Tepache: 2

Villa Pesqueira: 2

Cucurpe: 2

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Banámichi: 2

Huépac: 1

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Suaqui Grande: 1

Huásabas: 1

Mujeres: 12,661

Hombres: 11,308

Institución Médica

Secretaría de Salud: 15,355

IMSS: 5,640

Isssteson: 2,164

Issste: 593

Sedena: 205

Semar: 12

Casos estudiados: 34,281

Confirmados: 23,969

Descartados: 10,312

Dados de alta: 5,659

Cuadro leve: 15,664

Pacientes activos: 1,512

Pacientes en seguimiento terminado: 14,152

Hospitalizados: 398

Estables: 147

Graves: 208

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 34