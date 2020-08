Impulsará Gobernadora Pavlovich iniciativa para fortalecer reactivación económica de Sonora

Compartir ! tweet





Se busca fortalecer la competitividad del estado al permitirse abrir un negocio de bajo riesgo y en un plazo de 60 días posteriores, realizar los trámites

Hermosillo, Sonora, agosto 10 de 2020. Para fortalecer la reactivación económica en la entidad, especialmente una vez que pase la condición de emergencia, se trabaja en una iniciativa de ley que garantice la agilización de trámites para la apertura de nuevos negocios, que será entregada en próximos días al Congreso del Estado, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la reunión de evaluación de avances del Pacto para que Siga Sonora ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19).

En reunión virtual a través de la plataforma Zoom, en la que participaron 500 personas, entre representantes de todos los sectores productivos, académicos, investigadores, legisladores, políticos, funcionarios y sociedad civil, la mandataria estatal indicó que la creación de esta iniciativa vendrá a dar un impulso a la reactivación económica del estado, con la apertura de nuevas empresas y generación de empleos, estrategia que suma a la atracción de nuevas inversiones que se han venido desarrollando a favor de la economía en Sonora.

La iniciativa, que será integrada como una nueva categoría a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Sonora, plantea un mecanismo que garantice la apertura inmediata de negocios, con el beneficio de presentar los trámites dentro de los 60 días hábiles posteriores al inicio de operaciones; reducción de plazos legales y aplicación de la “afirmativa ficta”, que permitiría a empresas que si sus solicitudes de trámites de negocios no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, las consideren aceptadas.

“Hay algo muy importante, que yo siempre había traído en mente, pero más que nunca hoy creo que es momento de hacerlo, que se dé la apertura de un negocio, siempre y cuando no sean de aquellos que generan un mayor riesgo que establece Protección Civil, como ya sabemos que son entre algunos guarderías, gasolineras entre otros; es para la apertura de los negocios en forma inmediata, es decir, primero doy el aviso que voy a empezar mi negocio y después de un tiempo reúno los requisitos que me piden, esto es para que haya una reactivación económica más rápida, para quien quiera abrir un negocio vea a Sonora como un punto de partida, como un lugar donde va a llegar a invertir de inmediato”, explicó la gobernadora.

La titular del Ejecutivo Estatal detalló que esta modalidad sería para empresas de bajo riesgo, que no generen un impacto ambiental o requieran verificaciones de protección civil previas y es necesario, dijo, enriquecerla en mesas de trabajo y de socialización, para lo cual pidió al presidente del Congreso local, Francisco Javier Duarte Flores, presente en el encuentro, impulsar estos trabajos y la aprobación de esta iniciativa.

“Tenemos que seguir adelante y seguir trabajando por Sonora, agradezco muchísimo el compromiso de cada uno de ustedes, de los pequeños y grandes empresarios, de las micros y pequeñas empresas, de los tianguistas, de todas las personas que han hecho posible que siga Sonora”, resaltó la mandataria.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, recordó los apoyos fiscales y crediticios puestos en marcha por el Gobierno de Sonora en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan 75% de los empleos, así como las gestiones para conservar y recuperar empleos perdidos durante la pandemia y acercar nuevas inversiones pese a la contingencia: entre ellas, la ampliación de la planta de ensamble Ford para producir la nueva Ford Bronco; la nueva planta de BD Medical en Hermosillo; la nueva inversión de Constellation Brand; la construcción de la planta AT Engine y la inversión de las empresas Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium.

Estas inversiones se suman a los 180 proyectos de inversión concretados en Sonora entre septiembre del 2015 y julio del 2020, en los cuales se invierten 7 mil 867 millones de dólares, generando 32 mil 159 nuevos empleos. De estos proyectos, 67 se refieren a inversiones de nuevas empresas y 113 a proyectos de inversión de crecimiento orgánico de empresas que ya tenían operación en Sonora, dijo.

Asimismo, resaltó el cumplimiento de protocolos sanitarios federales y estatales por parte del sector empresarial, que han permitido ofrecer a los trabajadores espacios laborales seguros en los sectores que se han reactivado, como la aplicación de pruebas rápidas en empresas de más de 250 trabajadores, uso obligatorio del cubrebocas y campañas de concientización al personal.

Por su parte, Lourdes McPherson, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Argonaut Gold (Mina La Colorada), agradeció a la gobernadora Pavlovich su apoyo y compromiso con el sector productivo de la entidad.

“Sonora ha marcado una pauta en el manejo de la pandemia, se han tomado medidas necesarias, medidas que a muchos nos han dolido, pero estamos seguros que no había otra manera de hacerlo; con su liderazgo, la manera en la que usted vio cómo debíamos afrontar este reto creo que todos estamos convencidos de que vamos por buen camino”, expresó.

Amalia Sánchez, operadora de producción de BD Medical, señaló que por motivos de la pandemia perdió su anterior trabajo ya que la empresa donde laboraba se reubicó fuera del país, sin embargo, gracias a la apertura de esta empresa en el estado, pudo conseguir trabajo, por lo que agradeció a la gobernadora Pavlovich por facilitar la llegada de nuevas empresas la entidad.

En la reunión, donde participó Daniel Baima, director de Constellation Brands, se conocieron también las experiencias de Jesús Gámez García, gerente de la planta aeroespacial TE Connectivity; Alfredo González, comerciante tianguista; Enrique Araiza, director de Manufactura de Ford Hermosillo, y Javier Villarreal, dirigente estatal de la CTM.