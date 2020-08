Reporta SEP entrega de 120 millones de libros de texto gratuitos

Compartir ! tweet





La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), reportó la entrega de 120 millones de materiales educativos, es decir, dos terceras partes de los 181 millones de libros de texto gratuitos que se entregarán para el próximo ciclo escolar.En conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien reconoció que a causa de la pandemia de covid-19 el desafío de la distribución es el mayor que se enfrenta en la historia de la SEP, detalló que la permanencia de los libros una vez que se entregan en bodega varía entre 7 a 15 días tiempo suficiente para que no represente un riesgo de contagioPorque por ahí he leído y escuchado algunas preguntas de maestras y maestros sobre si pudiera el papel traer algún tipo de virus o riesgo y lo consulté con la Secretaría de Salud y me dicen que de ninguna manera que porque el tiempo que permanecen en bodega es suficiente para que no sobreviva ninguno de esos virus, que no se sabe exactamente cuánto vive pero es alrededor de 48 horas.Entonces si están en una bodega entre 10 y 15 días en el momento en que lleguen a recogerlos obviamente ya no tendrán problema alguno, pero adicionalmente a eso, a ese tiempo que pasan en la bodega, es importante señalar que se sanitizan de manera que cuando pasen por ellos van estar sanitizados”, dijo.El titular de Educación reiteró que los libros de texto gratuitos son herramientas pedagógicas muy importantes y la base desde donde se tomarán todos los aprendizajes esperados para hacer toda la educación a distancia tanto en televisión, como en Internet y en la radio.