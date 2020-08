Acuerdan Presidente López Obrador y Gobernadora Pavlovich coordinación especial por la Seguridad en Sonora

Compartir ! tweet





Cajeme, Sonora; agosto 6 de 2020. De las 32 entidades federativas, Sonora ocupa el vigésimo quinto lugar en materia de incidencia delictiva y aunque hay hechos que siguen con presencia en el estado, hay importantes avances en la disminución y castigo al feminicidio, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras reunirse, junto con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con el Gabinete de Seguridad, donde se estableció el compromiso de juntos enfrentar el reto de bajar los homicidios dolosos.En su segundo día de gira por el sur de Sonora y previo a la conferencia de prensa matutina, el presidente de la república y la gobernadora sonorense encabezaron una reunión con el Gabinete federal de Seguridad Pública en la que acordaron que no es momento de bajar la guardia y sí de mantener una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo que se reafirmó el compromiso de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional con cuarteles en varios municipios, luego de dar a conocer que ya está listo el de Cajeme y se trabaja en varios más.Allí, la mandataria estatal agradeció el respaldo del presidente López Obrador y llamó a todas las autoridades a seguir trabajando en conjunto por la seguridad de las y los sonorenses.“En Sonora, de los temas más importantes de seguridad está el de homicidios dolosos, en todos los demás hemos venido a la baja, pero no podemos bajar la guardia, es decir, tenemos que trabajar en coordinación, yo agradezco muchísimo el apoyo del presidente en los temas de seguridad y en todos los temas”, indicó la gobernadora Pavlovich Arellano.En esta reunión, se dio a conocer que en 2019 en Sonora se registraron 37 feminicidios con 49 sentencias condenatorias y se informó sobre la resolución de tres de los cuatro homicidios ocurridos contra periodistas, en los que ha habido detenidos en hechos ocurridos entre 2019 y 2020 en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme. También se reconoció la reducción de delitos como el robo de autos y se acordó enfrentar de manera coordinada y unidos, Federación y Estado, el reto de bajar el número de homicidios dolosos en esta entidad.El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la gobernadora Pavlovich por trabajar en equipo con la Federación y se comprometió a seguir con presencia de las distintas corporaciones en la entidad para hacer frente a los distintos hechos delictivos. “Estamos trabajando de manera coordinada, para enfrentar los problemas que afectan en Sonora”, señaló.En su intervención en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador reconoció los logros en materia de seguridad y combate a la impunidad que ha presentado Sonora.“Aquí en Sonora, a pesar de que ha aumentado el delito de homicidio, hay una disminución que debe de tomarse en cuenta en violaciones, en feminicidios y eso es de las cosas buenas, el que se esté combatiendo el feminicidio, la violación, en eso hemos avanzado. Así como no tenemos nada que ocultar acerca de que sí hay un incremento en homicidios, hay delitos en donde se ha trabajado y se ha obtenido buenos resultados; incluso el asesinato de periodistas, de cuatro asesinatos de periodistas en los últimos tiempos, ya tres, vamos a decir, aclarados, con detenidos y uno más en proceso de investigación”, destacó el presidente de México.Ante representantes de los medios, el presidente de México se comprometió a iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis, lo cual, reiteró, será un acto de justicia histórica con los yaquis, además, refrendó su compromiso de apoyar a Hermosillo y Cajeme con recursos para su mejoramiento urbano.José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dio a conocer que ya se terminó el cuartel de la Guardia Nacional en Cajeme y que faltan detalles para que se instale en este municipio, y el año entrante estará listo el de San Luis Río Colorado, mientras que este año también concluirán los de Pitiquito, Hermosillo, Moctezuma, Bavispe y Nogales, con lo que se reforzará de manera importante la presencia de fuerzas federales en la entidad.Antes, en la reunión previa, comentó que en Sonora se cuenta con un sistema de justicia que tiene éxito, esto gracias a que hay agencias del Ministerio Público prácticamente en todo el territorio.“En lo que se refiere a la urbanización de la Fiscalía General del Estado, prácticamente podemos decir que tiene agencias instaladas en todo el estado, lo cual de una u otra manera nos garantiza que haya un sistema de justicia aquí que tiene éxito, ha habido muchos casos donde están dando buenos resultados en ese tema”, resaltó.Presentes en la reunión del Gabinete de Seguridad: Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; y Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presidente municipal de Cajeme.